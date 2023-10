Hubert Hurkacz remporte le Masters de Shanghai tandis que Jessica Pegula et Leylah Fernandez remportent également des titres en Asie | Actualités tennistiques

Hubert Hurkacz a gardé son sang-froid lors d’un tie-break dramatique pour vaincre Andrey Rublev dans une finale passionnante pour remporter le Masters de Shanghai dimanche.

Le Polonais a gagné 6-3 3-6 7-6 (10-8) dans un match serré qui s’est soldé par un bris d’égalité décisif.

Un bon départ de Hurkacz a vu Rublev répondre en égalisant dans le deuxième set, mais la compétition s’est finalement résumée au bris d’égalité du troisième set.

Une rencontre très disputée a vu les deux joueurs sauver une balle de match chacun, mais Hurkacz a servi deux as pour s’éloigner et arracher la victoire.

Il a dit au Site Internet de l’ATP: « C’était une telle bataille, surtout émotionnellement.

« J’ai eu une balle de match et Andrey a réussi un service incroyable, puis il a eu une balle de match et ensuite j’ai eu quelques balles de match.

« C’était des allers-retours et un match tellement délicat. Andrey jouait de superbes coups. J’essayais de répondre. C’était un de ces matches et j’ai continué à y croire et je suis super content de la façon dont j’ai réussi à la fin.

« C’est un si grand tournoi et tellement de tradition. C’est un événement énorme et je suis vraiment heureux maintenant. »

La précédente victoire de Hurkacz en Masters 1000 a eu lieu à l’Open de Miami en 2021, où il a battu Jannik Sinner en finale.

N°4 mondial Jessica Pégula a remporté son deuxième titre WTA de la saison après avoir remporté le Hana Bank Korea Open.

Elle a battu la Chinoise Yuan Yue en deux sets, 6-2 6-3, pour devenir la première Américaine depuis Venus Williams en 2007 à gagner à Séoul.

Pegula était tête de série n°1 du tournoi après avoir accepté une wild card et n’a perdu qu’un set tout au long de la compétition lors de son quart de finale contre Claire Liu.

Yuan a bien commencé pour prendre une avance de 2-1 dans le premier set mais Pegula a pris le contrôle, revenant bien au deuxième service avant de prendre une avance de 3-0 dans le deuxième set pour remporter la finale.

Cette victoire fait suite à sa victoire au titre à Montréal au cours de l’été.

S’exprimant après sa victoire, Pegula a déclaré : « Ma mère est coréenne et elle a été adoptée ici, donc c’est vraiment spécial de pouvoir gagner ici.

« Ces dernières années, à mesure que mon classement augmentait, j’ai vraiment ressenti beaucoup plus de soutien de la part des fans, bien plus que ce à quoi je m’attendais en revenant ici il y a cinq ans. C’est donc vraiment spécial. »

Chinois n°1 Zheng Qinwen a remporté son deuxième titre en simple – et le premier à domicile – à l’Open de Zhengzhou.

La joueuse de 21 ans a enthousiasmé le public local après être revenue par derrière pour remporter une victoire 2-6 6-2 6-4 sur la septième tête de série Barbora Krejcikova dans un match qui a duré près de deux heures et demie.

Zheng, nouvelle venue de l’année WTA la saison dernière, a décroché son premier titre cet été sur la terre battue de Palerme, avant d’atteindre son premier quart de finale du Grand Chelem à l’US Open 2023.

Leylah Fernández s’est remise d’un set pour vaincre Katerina Siniakova 3-6 6-4 6-4 et remporter l’Open de Hong Kong pour son premier titre en 19 mois.

