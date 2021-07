Hubert Hurkacz prend sa revanche sur les médias après avoir battu Roger Federer à Wimbledon 2021

Hubert Hurkacz fait parler de lui après sa superbe victoire à Wimbledon contre Roger Federer. Le joueur de 24 ans a battu la légende suisse de 39 ans 6-3 7-6 (7-4) 6-0 pour atteindre les quatre derniers au All England Club mercredi. Hurkacz a non seulement mis fin à la course de Federer à son Grand Chelem préféré, mais dans le processus, il a réservé sa première demi-finale du Grand Chelem et est devenu le premier joueur polonais à atteindre les quatre derniers à Wimbledon depuis 2013.

Les médias mondiaux du tennis lapaient chaque mot suspendu au « Federer Slayer » dans l’interview d’après-match à Wimbledon. Cependant, cela contrastait fortement avec l’une de ses interviews désormais tristement célèbres d’il y a quelques mois à laquelle personne ne s’intéressait, y compris les journalistes de tennis. avril de cette année, le joueur polonais a remporté son premier titre en Masters 1000 à Miami. Il a battu Jannik Sinner, 19 ans, 7-6 (4), 6-4 en finale et bien qu’il ait remporté le titre, Hurkacz n’a pas posé une seule question.

Dans un autre incident, Hurkacz a été sollicité pour une interview après avoir battu l’Italien Thomas Fabbiano au Masters de Monte Carlo. Le n ° 16 mondial a probablement été confronté à l’un de ses points de presse les plus faciles de tous les temps sans avoir été interrogé. La star du tennis polonais s’attendait à quelques questions après sa victoire 6-3, 3-6, 6-3 sur l’Italien Fabbiano. Cependant, lorsqu’un attaché de presse lui a demandé de poser des questions en anglais ou dans sa langue maternelle polonaise, personne n’a pris la parole. Il s’est assis maladroitement pendant un moment et on peut l’entendre dire: « Une conférence de presse sans questions, c’est une nouvelle », avant de sortir.

Guardian Sport a partagé la vidéo sur YouTube, regardez-la ici : https://youtu.be/g9Ad6xp2YlY

Espérons que la sensation polonaise ne connaisse plus de tels incidents désormais.

Pendant ce temps, Hurkacz espère continuer sur sa lancée en affrontant l’Italien Matteo Berrettini, septième tête de série, pour une place en finale de Wimbledon. Le joueur de 24 ans cherchera à devenir le premier ressortissant polonais à disputer le championnat depuis sa compatriote Agnieszka Radwanska en 2012 et le premier homme de son pays à le faire dans l’ère ouverte.

