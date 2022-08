Hubert Hurkacz met fin à la séquence de victoires de Nick Kyrgios et affronte Casper Ruud en demi-finale

Hubert Hurkacz a survécu à un bombardement offensif de Nick Kyrgios pour atteindre sa quatrième demi-finale ATP Masters 1000 vendredi, en battant l’Australien 7-6 (4), 6-7 (5), 6-1 sur Court Central.

Lors d’un affrontement captivant à l’Omnium Banque Nationale, le Polonais s’est adapté au jeu rapide du joueur de 27 ans au service, alors qu’il livrait des coups décisifs de ses propres cordes pour avancer après une heure et 46 minutes et améliorer à 31-13 sur le saison.

Le champion de Washington de la semaine dernière, Kyrgios, est entré dans le match sous une forme brûlante, après avoir remporté 15 de ses 16 derniers matchs, sa seule défaite contre Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon.

A LIRE AUSSI : Novak Djokovic non vacciné se retire de l’événement de mise au point de l’US Open à Cincinnati

Cependant, après deux premiers sets rapides et intenses, l’Australien n’a pas été en mesure d’égaler l’énergie du Polonais dans le troisième set, la huitième tête de série Hurkacz écrasant un Kyrgios fatiguant – qui a lutté physiquement – pour passer à 11-6 dans les sets décisifs. cette année.

Hurkacz mène désormais Kyrgios 2-0 dans leur série ATP Head to Head et a amélioré son record à 28-1 après avoir remporté le premier set cette année. Le joueur de 25 ans, qui a triomphé à Miami en 2021, poursuivra la quête de sa deuxième couronne ATP Masters 1000 contre la quatrième tête de série Casper Ruud ou le favori local Felix Auger-Aliassime.

Dans un match animé, les deux joueurs ont semblé forts au service pendant de longues périodes. Kyrgios a mis en moyenne 10 secondes entre les points au cours des deux premiers sets alors qu’il interrompait fréquemment les rugissements de la foule avec son style rapide, tandis que Hurkacz se précipitait pour se préparer au retour.

A LIRE AUSSI: Sindhu s’ouvre sur son objectif ultime de remporter l’or aux Jeux olympiques après avoir terminé l’ensemble du CWG

Le Polonais a décroché un premier set serré dans le tie-break avec un revers gagnant, avant que Kyrgios ne réplique dans le deuxième set. A l’aide d’un cordon net à 3/2 dans le tie-break du deuxième set, le n°27 mondial a obtenu un mini-break crucial, avant d’égaliser le match avec son septième as du set.

Une poussée au troisième set était cependant un pas de trop pour Kyrgios, l’Australien semblant fatigué sur les terrains durs de Montréal. Hurkacz s’est rapidement cassé au début du décideur, avant de rester solide au service pour triompher.

Plus tôt cette saison, Hurkacz a décroché son quatrième titre au niveau de la tournée à Halle et est actuellement 10e de la Pepperstone ATP Race To Turin alors qu’il cherche à faire sa deuxième apparition aux finales Nitto ATP.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici