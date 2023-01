Hubert Hurkacz aide la Pologne à vaincre le Kazakhstan à Brisbane

Hubert Hurkacz a remporté une victoire critique pour son pays à la United Cup, où il a battu Alexander Bublik 7-6 (8), 4-6, 6-3 pour donner à la Pologne une avance de 2-1 contre le Kazakhstan dimanche.

Magda Linette a ensuite terminé le travail et Hurkacz-Iga Swiatek a couronné une victoire 4-1 en double mixte pour leur pays.

La numéro 48 mondiale Linette a assuré le point gagnant pour la Pologne, battant Zhibek Kulambayeva du Kazakhstan 6-2, 6-1 à Brisbane.

“Suivre Hubi, c’était super. Regarder ce match d’eux était angoissant. Mais c’était vraiment sympa de venir avec l’avantage de savoir qu’il avait gagné. C’était génial et j’ai juste fait mon travail”, a déclaré Linette.

Le match de Hurkacz semblait destiné à un jeu décisif entre deux des plus gros serveurs du circuit ATP, mais Hurkacz était opportuniste au moment le plus critique. Sur son troisième point d’arrêt à 4-3, le Polonais a frappé un retour bien placé au fond du terrain pour mettre Bublik sur le pied arrière, puis s’est précipité vers l’avant et a exécuté une demi-volée parfaite pour provoquer un retrait facile.

Si Hurkacz avait des nerfs alors qu’il s’avançait vers la ligne pour servir pour la victoire, il ne les montrait pas. Le Polonais a tenu à aimer, écrasant son 18e as du match pour triompher après deux heures et neuf minutes.

“C’était très amusant de jouer contre Sascha. Je pense que la qualité était vraiment élevée. C’était le premier match de la nouvelle année le premier [day of the year], donc c’était plutôt bien. Je suis vraiment satisfait de la qualité et c’était vraiment un match amusant”, a déclaré Hurkacz.

“C’était très amusant de jouer devant une si grande foule. Je ne suis jamais allé à Brisbane et j’aime vraiment cet endroit, alors merci les gars d’être venus”, a-t-il ajouté.

Hurkacz mène désormais Bublik 4-1 dans leur série face à face ATP et a remporté quatre matches consécutifs contre le Kazakhstan. Bublik a frappé 15 as et a sauvé trois des quatre points de rupture auxquels il a fait face, mais c’est son dernier jeu de service qui a prouvé sa perte.

Linette a été clinique lors de son premier match de la saison, montrant sa qualité et son expérience contre Kulambayeva, qui est devenue une favorite des fans à Brisbane. Le joueur de 22 ans, classé 441e, n’avait aucune réponse pour la cohérence de base de Linette. Linette a tiré 18 coups de fond dans le match tout en limitant Kulambayeva à seulement cinq.

Avec le match nul déjà en main, Hurkacz et Swiatek ont ​​​​montré leur qualité en double mixte, battant Kulambayeva et Grigoriy Lomakin 6-3, 6-4.

Lomakin a lancé plusieurs services sous les bras avec succès, mais ce n’était pas suffisant pour les Kazakhs. La numéro 1 mondiale WTA, Swiatek, a frappé un vainqueur autour du filet et la Pologne affrontera ensuite la Suisse pour décider du vainqueur du groupe B.

