M. Faure s’est brièvement mis à couvert dans un trou d’obus dans le sable, crachant du sang des effets de l’explosion dans ses poumons et perdant brièvement son fusil et son béret de commando vert avec son logo en français libre, la Croix de Lorraine. Pensant avoir été touché par un obus, l’aumônier du groupe commando français René de Naurois a donné à M. Faure la communion dans le sable. Kieffer a été blessé à la cuisse mais a continué à se battre.

M. Faure a rarement parlé de la guerre, mais l’un de ses camarades, René Rossey, qui avait 17 ans lors du débarquement et est décédé en 2016, a rappelé: «Nous avons été coincés sur la plage, beaucoup de nos camarades tués ou portés disparus. Mais quand le joueur de cornemuse de Lovat marchait de long en large sur la plage, sortant ses poumons, les Allemands semblaient abasourdis, comme s’ils avaient vu un fantôme. Ils ont brièvement arrêté de tirer, peut-être même pour rire, et dans ce bref instant, nous avons traversé les barbelés au sommet de la plage.

Face aux tirs d’artillerie, de chars, de mitrailleuses, de mortiers et de fusils allemands, ainsi que des lance-flammes, des bunkers de blockhaus, M. Faure et ses camarades n’ont mis que quelques heures pour atteindre leur premier objectif: le port de pêche de Ouistreham.

Il s’est échappé en mai 1943 et a atteint le Portugal, où il a également été emprisonné jusqu’à ce que la résistance française négocie sa libération et il a pu se rendre en Angleterre pour rejoindre les forces françaises libres.

Avec des Rangers de l’armée américaine et des commandos stagiaires des Pays-Bas, de Belgique, de Norvège, de Pologne et de Tchécoslovaquie, il a appris à escalader des montagnes, à patauger sur des rivières rapides, à courir des kilomètres avec un peloton lourd et à se battre au corps à corps – une grande partie sous les tirs réels des instructeurs. C’est là qu’il a gagné le béret vert tant convoité et sa dague commando Fairbairn-Sykes.