PARIS: Hubert Auriol, premier concurrent à remporter le Rallye Dakar en moto et en voiture, est décédé. Il avait 68 ans.

Le Rallye Dakar a annoncé qu’Auriol était décédé dimanche. Il n’a pas précisé de cause mais le Français avait lutté contre une maladie cardiaque pendant de nombreuses années.

Le charismatique Auriol a remporté la course, qui s’appelait alors le Rallye Paris-Dakar, sur une moto en 1981 et 83 puis en voiture en 1992.

Auriol est devenu plus tard directeur de la course, poste qu’il a occupé pendant près d’une décennie. Ces dernières années, il avait travaillé comme consultant en course automobile basé à Paris.

Il a inspiré des générations de pilotes et de pilotes et a fait partie intégrante du rallye tout au long de son histoire, a déclaré le Rallye Dakar.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports