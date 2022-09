Huberdeau déploie ses muscles offensifs lors de la victoire pré-saison 4-0 des Flames contre les Canucks – Kelowna Capital News

Le but gagnant lors de son premier match a donné une solide première impression à Jonathan Huberdeau lors de ses débuts avec les Flames de Calgary.

Huberdeau a marqué le premier de trois buts en deuxième période dans une victoire de 4-0 en pré-saison dans la LNH contre l’équipe divisée des Canucks de Vancouver.

« J’ai l’habitude des camps d’entraînement, mais cette année, c’est différent, a dit Huberdeau. « Évidemment, nouvelle équipe. J’étais à l’aise en Floride et ici, c’est différent et ça a été très amusant jusqu’à présent. Un super groupe de gars et nous allons juste aller de l’avant à partir d’ici.

Cody Eakin, Blake Coleman et l’attaquant Brett Sutter, le fils de Darryl Sutter, ont également marqué pour Calgary. Les Flames ont mis sous glace une formation beaucoup plus expérimentée que les Canucks, qui ont gardé tous leurs meilleurs joueurs à la maison pour l’autre moitié des deux matchs en équipes divisées. Les Flames ont également prévalu à Vancouver, gagnant 3-2 en prolongation.

Huberdeau a été l’ajout de la pièce maîtresse d’une saison morte chargée pour le directeur général Brad Treliving, qui a acquis le joueur de 29 ans de la Floride dans le cadre d’une transaction à succès qui comprenait également le défenseur MacKenzie Weegar. Matthew Tkachuk est allé chez les Panthers. L’échange a eu lieu neuf jours après que l’ailier gauche vedette Johnny Gaudreau a quitté Calgary pour signer en tant qu’agent libre avec Columbus.

Deux semaines après son acquisition, Huberdeau a accepté une prolongation de contrat de huit ans qui fera de lui le joueur le mieux payé de Calgary avec 10,5 millions de dollars par saison à compter de 2023-2024. Huberdeau a terminé à égalité avec Gaudreau au deuxième rang des marqueurs de la ligue l’an dernier avec 115 points.

Les deux départs de haut niveau signifient une nouvelle ligne n ° 1 pour Calgary et comme ils s’entraînent depuis le début du camp d’entraînement, le nouveau trio de tête a fait ses débuts avec Elias Lindholm entre Huberdeau et Tyler Toffoli.

« C’est bien de sortir avec de nouveaux coéquipiers, d’avoir une certaine chimie, a dit Huberdeau. «Ce n’était pas mon meilleur match, donc je pense que je dois juste être meilleur et je pense que nous allons tous nous améliorer en tant que trio. Première partie, vous avez de la rouille de l’été. Nous allons créer une chimie au cours de nos prochains entraînements et nous allons avoir d’autres matchs aussi, donc ça va être bien.

Jouant ensemble sur la meilleure unité en avantage numérique, c’est un cinq contre trois qui a produit le premier but du match à 2:11 du début de la deuxième période.

Huberdeau a récupéré la rondelle en haut du pli et après que sa tentative de placer Toffoli sur le côté du filet n’ait pas réussi, la rondelle a rebondi vers lui et il l’a glissée devant Collin Delia alors que la foule du Saddledome a éclaté.

« J’ai eu un peu de chance sur ce but, mais oui, c’est toujours amusant de trouver le fond du filet, même en pré-saison », a dit Huberdeau avec un sourire. “Je veux être un très bon joueur dans cette équipe et je pense que je dois juste continuer à grimper, continuer à travailler dur.”

Trois minutes plus tard, Eakin a marqué le deuxième but des Flames.

Avec un excès de vétérans sous contrat à l’avant, il ne devrait pas y avoir beaucoup de place, mais deux gars au camp pour un essai professionnel sont Sonny Milano et Eakin. Milano, 26 ans, qui vient d’inscrire 14 buts en carrière avec Anaheim la saison dernière, auditionne pour l’ouverture du top neuf de Calgary tandis qu’Eakin, 31 ans, cherche à s’imposer dans un rôle de profondeur.

« C’est une équipe qui travaille dur et j’aime ça », a déclaré Eakin, un vétéran de plus de 700 matchs dans la LNH. « C’est comme ça que j’essaie de jouer mon jeu. J’espère que quelqu’un l’aimera.

Milano a montré ses compétences offensives en une seule course, griffonné par Dipsy devant John Stevens, puis a envoyé un revers dangereux sur le filet que Delia a dû bloquer. Milano a tiré un penalty dans la foulée.

« Les gars vétérans essaient de travailler leur jeu au fur et à mesure et puis il y a des gars qui essaient de faire leurs preuves », a déclaré Sutter.

Jacob Markstrom n’étant pas en uniforme, le remplaçant Dan Vladar a pris le départ et a réussi à repousser les 15 tirs auxquels il a fait face au cours de ses deux périodes, avant de céder la place à Oscar Dansk, qui a effectué quatre arrêts en troisième.

Le travail de Vladar comprenait un arrêt de gant pointu sur Arshdeep Bains lors d’une échappée en deuxième période.

Delia a également joué 40 minutes, terminant avec 21 arrêts. Michael DiPietro a stoppé neuf des 10 tirs qu’il a affrontés en troisième.

Parmi les égratignures notables pour les Flames, mentionnons le défenseur Chris Tanev et l’éminent centre des agents libres Nazem Kadri. Les deux joueurs ont été des participants à part entière à l’entraînement, mais avec Tanev revenant d’une opération à l’épaule hors saison et Kadri ayant joué au printemps avec l’Avalanche du Colorado, vainqueur de la Coupe Stanley, Sutter a reconnu qu’aucun des deux ne devrait apparaître dans aucun match de le début de la pré-saison.

REMARQUES: L’AT Andrew Mangiapane, qui vient d’inscrire 35 buts, un sommet en carrière, ne s’entraîne pas encore avec les Flames alors qu’il se remet d’une blessure mineure. Également absent de l’équipe alors qu’il s’occupe d’une affaire familiale, le défenseur Oliver Kylington.

—Darren Haynes, La Presse canadienne

Canucks de Vancouver de la LNH