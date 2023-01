Hubble repère un astéroïde furtif bombardant une galaxie floue

UN Image du télescope spatial Hubble publié lundi a une cible évidente au milieu: la galaxie brumeuse UGC 7983. Mais comme pour de nombreuses images Hubble, il se passe beaucoup plus ici qu’il n’y paraît initialement.

Pouvez-vous également repérer l’astéroïde photobombeur ?

UGC 7983 est une petite galaxie située à 30 millions d’années-lumière dans la Vierge. L’Agence spatiale européenne la décrit comme une galaxie naine irrégulière. C’est en bonne compagnie. De nombreuses autres galaxies sont visibles en arrière-plan. Vous pouvez également repérer des étoiles brillantes.

ESA/Hubble et NASA, R. Tully



Quant à l’astéroïde, vous devrez peut-être faire de la chasse pour le trouver.

“Un astéroïde mineur, d’une poignée de kilomètres seulement, peut être vu en train de traverser le côté supérieur gauche de cette image”, a déclaré l’ESA. La traînée de la roche spatiale est représentée par quatre fins traits de lumière. L’image se compose de quatre expositions combinées, c’est pourquoi l’astéroïde apparaît sous la forme de quatre stries.

L’ESA a décrit la capture de l’astéroïde comme un “effet secondaire heureux”. L’objectif principal de l’image de la galaxie était de combler les lacunes dans les observations de Hubble sur les galaxies connues situées à proximité de notre propre Voie lactée.

Hubble, un projet conjoint de l’ESA et de la NASA, est en service depuis plus de trois décennies. Bien que le télescope soit connu pour ses images spectaculaires de galaxies, de planètes et de nébuleuses, il s’est également avéré être un chercheur expert d’astéroïdes. L’année dernière, l’ESA a partagé que les chasseurs d’astéroïdes avaient identifié plus de 1 700 traînées d’astéroïdes dans les images d’archives de Hubble.

Hubble aide les chercheurs à en savoir plus sur les orbites et les tailles des astéroïdes. Et il a libéré quelques belles vues.