Hubble de la NASA repère une supernova spectaculaire d’il y a 11 milliards d’années

Une supernova est un exemple spectaculaire d’étoile sortant avec un bang et non un gémissement.

Le télescope spatial Hubble a capturé une vue sans précédent du processus de mort explosive d’une supernova il y a 11 milliards d’années. Cela place l’événement profondément dans le passé de notre univers vieux de 13,8 milliards d’années. “C’est le premier aperçu détaillé d’une supernova si tôt dans l’histoire de l’univers”, La NASA a dit dans un communiqué mercredi.

Hubble, un projet conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, a remarquablement vu la supernova trois fois en une seule observation grâce à un phénomène appelé lentille gravitationnelle. Les galaxies peuvent agir comme des loupes cosmiques qui permettent à Hubble de voir des objets distants, comme la supernova. Dans ce cas, un amas de galaxies nommé Abell 370 fonctionnait comme un groupe de loupes, permettant aux scientifiques de suivre l’évolution de la supernova sur plusieurs jours.

NASA, ESA, STScI, Wenlei Chen (UMN), Patrick Kelly (UMN)



Ce que Hubble a capturé ressemblait plus à un time-lapse. “Un indice est que la boule de feu de la supernova qui se refroidit apparaît dans des couleurs légèrement différentes parmi les images de la supernova”, a déclaré la NASA. “Les images sont arrivées à des moments différents car la longueur des voies suivies par la lumière de la supernova est différente. Les images ultérieures ont été retardées en raison d’un itinéraire plus long à travers des” vallées “de l’espace déformé.”

La chercheuse postdoctorale Wenlei Chen de l’Université du Minnesota est la première auteure d’un article sur la découverte de Hubble publié cette semaine dans la revue Nature. “Il est assez rare qu’une supernova puisse être détectée à un stade très précoce, car ce stade est vraiment court”, a déclaré Chen.

Les images de Hubble montrent la supernova au jour zéro, au jour deux et au jour huit. Il apparaît en bleu (indiquant des températures plus chaudes) au début, puis passe au rouge (indiquant des températures plus froides). “Vous avez l’étoile massive, le noyau s’effondre, il produit un choc, il se réchauffe, puis vous le voyez refroidir pendant une semaine”, a déclaré Patrick Kelly, responsable de l’étude. “Je pense que c’est probablement l’une des choses les plus incroyables que j’aie jamais vues!”

L’équipe d’astronomie a calculé la taille de la supernova en fonction de sa luminosité et de son taux de refroidissement, la fixant à environ 500 fois plus grande que notre soleil. L’étoile massive était une supergéante rouge. Bételgeuseconnu pour son comportement de gradation étrange, est un exemple célèbre de supergéante rouge.

Les chercheurs ont fouillé l’observation de la supernova dans les vastes archives de données de Hubble. Le télescope est dans l’espace depuis plus de 30 ans et renvoie activement de nouvelles découvertes. Cette étude montre qu’il y a encore des trésors cachés dans l’œuvre passée de Hubble.