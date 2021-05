Hubble de la NASA partage une photo de l’époustouflante «  nébuleuse du collier  » qui brille comme des diamants cosmiques

Avez-vous déjà vu un gros collier de diamants lumineux, sauf que les diamants de ce collier sont des amas de gaz et des débris d’étoiles, et que l’échelle du collier est cosmique? Le vendredi 30 avril, la NASA a publié une image de cette beauté spatiale qui vous coupera le souffle. Connue sous le nom de « nébuleuse du collier », cette oasis de lumière dans le vaste et sombre espace a une histoire qui vous épatera.

À 15 000 années-lumière de la Terre, une constellation nommée Flèche flotte dans un vaste espace. Il y a environ 10 000 ans, dans ce groupe d’étoiles, une étoile vieillissante a englouti sa plus petite étoile la plus proche. Les plus petites étoiles, bien qu’elles soient presque à l’intérieur de leur compagnon géant vieillissant, continuent à tourner en orbite. Cela a augmenté la vitesse de rotation de la grosse étoile gonflée provoquant des explosions. Ces explosions ont déchiré de grandes parties de la vieille étoile et les débris étaient partout autour d’eux dans l’espace.

Liés par les lois divines de la gravité, les débris ont continué à faire tourner les étoiles, formant un merveilleux «collier» cosmique que vous pouvez voir sur l’image. Les amas de gaz environnants donnent aux débris son éclat étonnant. Les étoiles sont si proches qu’elles n’apparaissent que comme un seul point lumineux dans l’image. Bien qu’ils se rencontrent si étroitement, ils tournent férocement l’un autour de l’autre pour terminer leur orbite en un seul jour terrestre.

La première image de cette merveille spatiale a été prise par le télescope spatial Hubble le 2 juillet 2011. La nouvelle image, cependant, «utilise des techniques de traitement avancées pour créer une vue améliorée et fraîche de cet objet intrigant», selon la NASA. L’image a été prise avec plusieurs expositions à l’aide de la caméra grand champ 3 de Hubble.

Nébuleuses, qui sont des nuages ​​massifs de poussière d’étoiles et de gaz, sont créés lorsqu’une étoile meurt en diffusant son corps dans l’espace. Ils prennent des formes qui fascinent l’imagination humaine. Par exemple, vous pouvez regarder cette nébuleuse connue sous le nom de «piliers de la création». Ou celui-ci, qui s’appelle Helix Nebula mais qui ressemble à un globe oculaire cosmique.

