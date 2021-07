Hubble de la NASA clique sur la galaxie Whirlpool avec des étoiles roses en spirale

Alors que les scientifiques s’efforcent de remettre en ligne la fenêtre bien-aimée de l’humanité vers le cosmos – le télescope spatial Hubble – la NASA partage sur Instagram des photos classiques prises par le télescope spatial. Des étoiles, de la poussière stellaire et des systèmes stellaires en spirale autour de l’œil d’une galaxie figurent sur les deux photos que la NASA a partagées mercredi. Les internautes impressionnés ont trouvé les images magnifiques et ont souhaité que le télescope spatial revienne en ligne.

Dans les deux images partagées par la NASA sur Instagram, un tourbillon de matière stellaire rougeâtre peut être vu en spirale autour du brillant centre galactique. La première image capture magnifiquement les « bras gracieux en spirale et les régions de formation d’étoiles roses », indique la légende. La galaxie sur les photos est la galaxie Whirlpool, une galaxie à environ 23 millions d’années-lumière de la Terre, avec un diamètre de 60 000 années-lumière. Cependant, cette galaxie est beaucoup plus jeune et plus petite que notre galaxie géante de la Voie Lactée. La deuxième image est de la même galaxie, cependant, il s’agit d’une perspective infrarouge de la spirale cosmique, mettant en évidence uniquement ses structures de poussière squelettiques. Ces deux images ensemble « montrent des aspects très différents de la galaxie », a écrit la NASA dans la légende.

Soulignant que l’éclairage infrarouge affiche le trou noir au centre galactique sous une lumière totalement différente, un utilisateur a écrit : « Wow, l’éclairage infrarouge est insensé ! Regardez ce petit point de trou noir au centre ! Alors que les emojis de feu et de cœur pleuvent dans les commentaires, un autre utilisateur a ajouté aux compliments : « Magnifique ! »

Certains internautes souhaitaient également une mise à jour sur les récents problèmes techniques de Hubble, tandis que d’autres souhaitaient une bonne santé au télescope en espérant qu’il revienne bientôt en ligne.

Le 13 juin, l’ordinateur de la charge utile du télescope spatial Hubble s’est déconnecté. L’ordinateur est crucial pour que l’équipement scientifique fonctionne conformément aux instructions et se coordonne bien. Les scientifiques de la NASA travaillent dur pour résoudre ce problème. Dans la dernière mise à jour du 6 juillet, la NASA a informé qu’elle avait commencé un test de procédures pour allumer le matériel de sauvegarde sur le télescope spatial qui flotte à 547 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici