Hubble de la NASA capture une image à couper le souffle du pont intergalactique

Entre les trous noirs dévorant de petites étoiles et l’espace vacant entourant des nébuleuses animées et éclatantes, les cavernes d’obscurité de notre univers sont souvent soulagées par des lueurs de lumière. Une telle juxtaposition poétique est parfaitement apparente dans l’une des dernières images du télescope spatial Hubble de la NASA.

La semaine dernière, l’agence a publié une vue éthérée du triplet galactique Arp 248, également connu sous le nom de Wild’s Triplet pour les deux le découvreur et la nature tout à fait extravagante du spectacle lui-même. Voir.

ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Survey/Department of Energy/Fermilab Cosmic Physics Center/Dark Energy Camera/Cerro Tololo Inter-American Observatory/NOIRLab/National Science Foundation/AURA Astronomy ; J. Dalcanton



Sur cette photo impeccable, deux des trois galaxies peuvent être vues au premier plan du vide de l’espace, saignant l’une dans l’autre comme si elles étaient faites de peinture aquarelle surhydratée et formant ce que je ne peux décrire que comme un pont intergalactique. Un troisième royaume, non connecté, se dresse dans le lointain, entouré de minuscules étincelles trompeuses qui représentent une vie cosmique de même Suite galaxies dispersées dans l’univers.

Ce qui est particulièrement abrutissant dans cette image, c’est que du point de vue de Hubble – sur l’orbite terrestre, à quelque 200 millions d’années-lumière – les trois galaxies sont suffisamment compactes pour tenir sur nos écrans d’ordinateur.

En réalité, ces mondes ont plusieurs (nombreuses) années-lumière de large, contenant une quantité incompréhensible de sosies à notre soleil, des exoplanètes comme les huit de notre système solaire et des lunes semblables à notre compagnon lunaire brillant.

Ce sont des univers miniatures en eux-mêmes, existant à une échelle tout simplement insondable pour l’esprit humain, mais disponibles pour téléchargement sous forme de fonds d’écran.

C’est, en fait, à cause de ce contenu lourd que les deux spirales massives au centre de cette image sont liées par un pont lumineux en premier lieu. Les deux exploitent des forces gravitationnelles extrêmement fortes et se tirent donc l’un sur l’autre comme s’ils jouaient un doux bras de fer, créant accidentellement ce qu’on appelle une queue de marée, ou un flux allongé d’étoiles et de poussière interstellaire irisée.

Les queues de marée sont généralement le produit de galaxies très proches les unes des autres alors qu’elles sont sur la voie de la fusion en une immense galaxie. Nous avons déjà vu ces phénomènes à couper le souffle à plusieurs reprises – les queues de marée sont également responsables de certains noms adorables de systèmes galactiques.

“La souris,” ou NGC 4676, vante la fusion de galaxies à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre, et “Le têtard“, ou UGC 10214, contient une grande galaxie en train de déchiqueter une galaxie plus petite, un autre type d’événement qui a entraîné une impressionnante queue de marée.

NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), l’équipe scientifique de l’ACS et l’ESA



Même notre galaxie, la Voie lactée, est actuellement sur une trajectoire de collision avec Andromèdece qui signifie qu’ils peuvent éventuellement générer une sorte de pont intergalactique aussi – mais ne vous inquiétez pas.

Le vide entre les étoiles et les planètes au sein des galaxies est bien plus grand que vous ne le pensez.

Lorsque les galaxies fusionnent, il est très probable que seulement quelques réel les collisions se produisent. Pensez à deux grandes foules entrant dans un stade, fusionnant en une seule foule massive. La plupart du temps, les individus ne se bousculaient pas littéralement. Ils s’installent simplement l’un près de l’autre. Imaginez maintenant la même situation, sauf qu’il y a environ une année-lumière d’espace entre chaque personne.

De manière fascinante, le titre “Arp” dans Arp 248 vient du nom de famille du défunt astronome Halton-Arp qui, avec l’astronome Barry Madore, a créé l’Atlas des galaxies particulières en 1966.

“Chaque collection contient une ménagerie de galaxies spectaculairement particulières, y compris des galaxies en interaction telles que Arp 248, ainsi que des galaxies spirales à un ou trois bras, des galaxies avec des structures en forme de coquille et une variété d’autres bizarreries spatiales”, a déclaré la NASA à propos de l’atlas.

C’est un vaste travail rempli d’autres exemples de notre univers merveilleusement contrasté, une étendue construite à partir de l’esprit d’un poète et condensée avec l’habileté d’une machine.