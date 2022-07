Hubbard était le choix des républicains dans les comtés de Lee et Whiteside – Shaw Local

Peggy Hubbard, un vétéran de la marine, ancien officier de police et analyste de l’IRS, était la candidate préférée au Sénat américain parmi les républicains du comté de Whiteside et du comté de Lee lors de la primaire du 28 juin, selon des résultats non officiels.

Hubbard n’a pas remporté la nomination, se classant deuxième dans tout l’État avec 24,7% des voix.

La gagnante était l’avocate de Mundelein, Kathy Salvi, qui a obtenu 30% des voix dans un champ de sept candidats. Salvi a un message pro-business, s’opposant à une réglementation restrictive sur le commerce.

Hubbard avait parlé pendant la campagne électorale d’être au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, et a été résolument pro-Donald Trump. Elle était également au scrutin primaire républicain de 2020 lorsque Mark Curran a été nommé pour se présenter contre le sénateur Dick Durbin.

Dans le comté de Lee, Hubbard a obtenu 1 082 votes et Salvi en a reçu 819. Les résultats de Lee pour les autres sur le terrain étaient Matthew Dubiel à 457, Anthony Williams à 376, Robert Piton à 329, Casey Chlebek à 302 et Jimmy Lee Tillman à 256.

Dans le comté de Whiteside, Hubbard a obtenu 1 185 voix, Salvi 692, Dubiel 499, Williams 398, Chlebek 361, Piton 359 et Tillman 245.

course du gouverneur

Le soutien à Darren Bailey, le candidat républicain au poste de gouverneur, était légèrement plus fort dans les comtés de Whiteside et Lee que dans tout l’État.

Bailey a remporté la nomination avec 57,7% des voix dans la course à six.

Dans le comté de Lee, Bailey a obtenu 2 587 voix, soit environ 60,7 %. Jesse Sullivan a obtenu 677, Richard Irvin 647, Gary Rabine 188, Paul Schimpf 110 et Max Solomon 51.

À Whiteside, Bailey a obtenu 2 598 voix, soit environ 62 %. Sullivan a obtenu 721, Irvin 494, Rabine 195, Schmpf 111 et Solomon 40.

Le démocrate sortant JB Pritzker a obtenu 91,8% des voix dans tout l’État. Dans les comtés de Whiteside et Lee, il a remporté 88% des voix démocrates. Il a obtenu 954 voix à Lee et 1 953 voix à Whiteside.

CPAC honore Chesney

Le représentant d’État Andrew Chesney de Freeport, le candidat républicain qui n’a pas d’opposition pour le siège du 45e district du Sénat aux élections générales, a vanté la reconnaissance accordée par la Fondation de la Conférence d’action politique conservatrice.

Chesney était l’un des 23 législateurs de l’Illinois reconnus pour leur bilan électoral conservateur.

17e course du district du Congrès

La représentante américaine Cheri Bustos, qui quitte le siège du 17e district du Congrès, a soutenu le candidat démocrate Eric Sorensen, le qualifiant de « leader orienté vers les solutions ».

“Eric mettra toujours les gens au-dessus de la politique”, a déclaré Bustos dans un communiqué de presse sur l’ancien météorologue de la télévision à Rockford et dans les Quad Cities. “En tant que scientifique, il valorise la vérité.”

Esther Joy King, la candidate républicaine pour le siège ouvert, a annoncé vendredi sur les comptes de médias sociaux de sa campagne qu’elle servira avec son unité de réserve de l’armée pendant le week-end. L’annonce était accompagnée de la clause de non-responsabilité requise selon laquelle le ministère de la Défense n’approuve pas la candidature des membres du service.

Le cahier de campagne est un regard périodique sur élection 2022.