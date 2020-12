SOUTH BEND, Ind.: Prentiss Hubb et Nate Laszewski ont marqué respectivement 18 et 16 points, tandis qu’un Notre Dame équilibré a utilisé une course de 12-0 dans les dernières minutes et Detroit-Mercy a repoussé 78-70 dimanche soir.

Cinq joueurs ont atteint les deux chiffres pour les Fighting Irish (1-1). Dane Goodwin a marqué 15 avec 10 rebonds, Juwan Durham a marqué 12 avec neuf rebonds et Cormac Ryan a marqué 12 avec six passes.

Les Irlandais ont une fiche de 21-0 dans les matchs d’ouverture à domicile sous l’entraîneur Mike Brey, qui a organisé le match de dimanche via tweet après que le calendrier précoce de Notre-Dame ait été confus par coronavirusannulations liées.

Goodwin a marqué sur un sauteur pour reprendre la tête des Irlandais, 64-63 et Ryan a suivi avec un 3 points dans la manche décisive de 12-0.

Bul Kuol a mené Detroit Mercy (0-2) avec un sommet en carrière de 18 points et six rebonds.

Les Titans, qui ont atteint la 8e place de l’État du Michigan vendredi soir, ont pris une avance de 63-62 avec 5:17 à jouer. Mais Detroit a raté les cinq tirs suivants et Notre-Dame a rapidement repris le contrôle.

Detroit Mercy a perdu 110-71 à Notre-Dame la saison dernière, battant pour la dernière fois les Irlandais en 1992 (72-70) et 1993 (83-59). Les deux universités catholiques jouent depuis 1912.

Davis, qui a frappé 2 en 10 après l’arc à 3 points, est à égalité pour la deuxième place de l’histoire du programme avec 235 treys.

