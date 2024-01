Hub d’actualités sur l’interdiction de l’Apple Watch : tout ce que vous devez savoir

L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 sont impliquées dans une situation ITC en cours, qui a brièvement interdit la vente des appareils aux États-Unis le mois dernier. Cela survient après que l’ITC a statué que le capteur d’oxygène dans le sang de l’Apple Watch enfreignait deux brevets détenus par la société de dispositifs médicaux Masimo.

Dans l’état actuel des choses, Apple vend toujours les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis, mais avec les fonctions d’oxygène dans le sang désactivées en raison de la décision de l’ITC.

Puis-je quand même acheter une Apple Watch dotée de fonctionnalités d’oxygène dans le sang auprès d’autres détaillants ?

Oui, pour le moment, vous pouvez toujours acheter une Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra2 auprès de détaillants tiers comme Best Buy et Amazon, et ils disposeront toujours de l’application et des fonctionnalités d’oxygène dans le sang.

La décision de l’ITC n’affecte que la capacité d’Apple à vendre les séries 9 et Ultra 2 via sa boutique en ligne et ses magasins de détail.

18 janvier 2024 :

Apple commence officiellement à vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sans les fonctionnalités d’oxygène sanguin. Ce changement n’affecte pas toute personne possédant déjà une Apple Watch dotée des fonctionnalités d’oxygène dans le sang. Cela ne s’applique également qu’aux États-Unis.

“Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 n’incluent plus la fonction Blood Oxygen”, lit-on dans la bannière appliquée au flux de paiement des deux modèles de montres sur le site Web d’Apple.

Apple poursuit son appel contre la décision initiale de l’ITC. L’entreprise affirme que ce processus pourrait prendre plus d’un an. On ne sait pas si une solution provisoire sera trouvée permettant à Apple de commencer à vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 avec les fonctionnalités d’oxygène dans le sang.

17 janvier 2024 :

La cour d’appel américaine rejette la demande d’Apple de suspendre l’interdiction pendant la durée de son appel contre la décision de l’ITC. La cour d’appel américaine a déclaré que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 dotées de fonctions d’oxygène dans le sang seront à nouveau interdites de vente aux États-Unis, à compter de 17 h HE le 18 janvier 2024.

Apple répond et déclare qu’il continuera à vendre les appareils avec les fonctionnalités d’oxygène dans le sang désactivées.

15 janvier 2024 :

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis estiment que la refonte d’Apple n’entre pas dans le champ d’application de la décision de l’ITC. La refonte d’Apple, cependant, consiste à supprimer les fonctionnalités d’oxymétrie de pouls des appareils nouvellement vendus.

Cela signifie que les douanes américaines ont constaté que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne portent pas atteinte aux brevets Masimo tant qu’elles ne « contiennent pas de fonctionnalités d’oxymétrie de pouls ».

Pour l’instant, Apple continuera de vendre l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 avec des fonctionnalités d’oxymétrie de pouls. En attendant, nous attendons toujours la décision de la cour d’appel américaine sur la demande d’Apple de suspendre l’interdiction de l’Apple Watch pendant toute la durée de la procédure d’appel.

10 janvier 2024 :

L’ITC exprime son opposition à la demande d’Apple de suspendre l’interdiction de vente d’Apple Watch pendant toute la durée de son appel de la décision initiale de l’ITC.

28 décembre 2023 :

L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 reviennent sur la boutique en ligne d’Apple après une semaine d’indisponibilité.

27 décembre 2023 :

L’appel d’Apple visant à suspendre l’interdiction de l’Apple Watch a été accordé grâce à la cour d’appel américaine. La pause dure jusqu’au 10 janvier. Apple a également soumis une mise à jour logicielle qui, selon elle, résoudra le problème, mais une décision quant à savoir si ce correctif logiciel répond de manière adéquate aux deux brevets ne sera prise que le 12 janvier.

26 décembre 2023 :

L’administration Biden a officiellement annoncé sa décision de maintenir la décision de l’ITC, interdisant officiellement à Apple de vendre l’Apple Watch Ultra 2 et l’Apple Watch Series 9 aux États-Unis.

Dans une déclaration à 9à5Mac, Apple a réitéré son profond désaccord avec la décision de l’ITC et travaille sur toutes les solutions possibles pour remettre les appareils sur le marché. La société a également formellement déposé un recours.

24 décembre 2023 :

À la fin de la journée ouvrable, Apple a interrompu les ventes au détail des deux modèles phares d’Apple Watch en question. La société se concentrera plutôt sur l’Apple Watch SE alors que l’affaire ITC continue de se dérouler.

22 décembre 2023 :

21 décembre 2023

Les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sont supprimées du site Web d’Apple aux États-Unis. Nous avons également appris plus de détails sur l’impact de l’interdiction sur la capacité d’Apple à réparer et à remplacer les appareils endommagés.

20 décembre 2023 :

L’ITC a nié l’une des dernières tentatives d’Apple visant à retarder l’interdiction de l’Apple Watch.

19 décembre 2023 :

La Maison Blanche a confirmé qu’elle surveillait la situation et que Katerine Tai, la représentante américaine au Commerce, « examinait attentivement tous les facteurs de cette affaire ».

Le PDG de Masimo, Joe Kiani, a réitéré que la société était ouverte à un règlement avec Apple, mais qu’Apple devrait venir à la table pour que les négociations puissent même commencer.

18 décembre 2023 :

9à5Mac a annoncé la nouvelle du projet d’Apple d’arrêter de manière préventive les ventes d’Apple Watch via ses magasins en ligne et de détail. Bloomberg a rapporté que les ingénieurs d’Apple s’efforcent de développer une solution logicielle qui contournerait les deux brevets Masimo au cœur de cette affaire.

