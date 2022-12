Hub Arkush approche de son retour quatre mois après une crise cardiaque presque mortelle – Shaw Local

Mon collègue Hub Arkush a dit qu’il devait aller s’occuper de quelques affaires personnelles et qu’il finirait sa chronique Bears plus tard dans l’après-midi.

Je lui ai dit de faire attention et que je le verrais demain. Hub a quitté Halas Hall à Lake Forest avec son sac à dos et s’est glissé par la porte latérale vers le parking. C’était à la mi-août et le camp d’entraînement des Bears battait son plein. Il y avait beaucoup de choses à écrire, alors j’ai recollé mon visage dans mon ordinateur et j’ai continué à écrire.

Le mois d’août sur le rythme des Bears se déroule comme suit : asseyez-vous dans la chaleur étouffante et regardez le camp d’entraînement, parlez ensuite à des joueurs en sueur, retournez à l’ordinateur pour écrire sur ce que nous avons vu et entendu. Rincer et répéter. Le mois passe généralement vite.

Le 15 août a secoué cette routine.

Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé avant que quelqu’un entre et dise qu’il a entendu quelqu’un s’effondrer sur le trottoir et que cela pourrait être Hub. Plusieurs d’entre nous sur le rythme des Bears se sont précipités hors de la pièce.

Quand je suis arrivé sur les lieux, Hub était déjà dans une ambulance. Une petite foule d’entre nous qui parlait et travaillait à côté de Hub chaque jour se tenait là, incrédule. Personne ne savait quoi dire. Quand l’ambulance s’est éloignée, je ne savais même pas si Hub était en vie.

***

Mardi, presque exactement quatre mois plus tard, je me suis assis en face de Hub à sa table de salle à manger pour rattraper son retard. Pendant longtemps avant cela, j’avais l’impression que cela ne se reproduirait plus jamais.

Ce que j’ai vu devant moi, alors que ses golden retrievers bien-aimés jouaient dans l’autre pièce, c’était un homme qui avait traversé énormément de choses depuis qu’il avait subi une crise cardiaque il y a quatre mois.

Plus que tout, il était reconnaissant de l’amour et du soutien de sa famille. Sa femme Candace et ses trois enfants – ses fils Billy et Arthur, et sa fille Taylor – ont contribué à le remettre sur pied.

“C’est, à bien des égards, plus difficile pour eux que pour moi”, a déclaré Hub. « J’ai eu de la chance parce que ma famille, ma femme et mes enfants, sont incroyables. Ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient. »

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser au dernier match des Bears que nous avons couvert ensemble, un match de pré-saison à Soldier Field en août, quelques jours seulement avant sa crise cardiaque.

Hub a déposé sa chronique rapidement après le match. C’était un samedi après-midi magnifiquement ensoleillé. Il s’est penché et m’a dit que lui et Candace avaient les petits-enfants chez eux pour la nuit. Il avait hâte de revenir.

Bien avant cette épreuve, il savait que sa famille passait avant tout. J’ai beaucoup pensé à ce moment chaque fois que j’ai pensé à Hub au cours des jours, des semaines et des mois qui ont suivi.

Physiquement, Hub va bien maintenant. Il a eu du mal à retrouver pleinement sa mémoire, mais y travaille, s’améliorant un peu chaque jour. Il a l’intention de retourner au travail dans les mois à venir avec son analyse experte des Bears de Chicago et du reste de la NFL.

Il a fallu un véritable effort familial pour le faire venir ici. Cette histoire aurait pu tourner bien différemment.

Personne ne sait avec certitude combien de temps Hub est resté inconscient sur ce trottoir, son cœur s’est arrêté. En quelques minutes, le vice-président de la sécurité des Bears, John Tarpey, était sur les lieux pour pratiquer la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

“J’étais inconscient”, a déclaré Hub. “Ne respire pas. Mon cœur ne fonctionnait pas. Ce sont les six à huit minutes où Tarpey est allé travailler et a fait couler mon sang.

Hub a passé plus de deux mois au Northwestern Memorial Hospital de Chicago, dont il ne se souvient de rien, et a subi un pontage à cœur ouvert de sept heures en septembre. Il a passé quelques semaines de plus au Shirley Ryan AbilityLab en rééducation avant de rentrer chez lui. Hub a qualifié son équipe de médecins d'”incroyable”. Tous les membres de sa famille se sont mobilisés pour que cela fonctionne, et Hub sait que cela a été difficile pour eux.

“Nous allons surmonter cela après avoir traversé des choses qui rendront notre vie meilleure”, a déclaré Hub. “Dieu interdit à quiconque de vivre quelque chose comme ça, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Ce n’est pas quelque chose à quoi vous pouvez vous préparer.

Il a ajouté plus tard : “Je ne pourrais jamais faire ça sans ma famille.”

Hub Arkush s’entretient avec les fans des Bears lors d’une séance d’autographes en 2019 pour le Hall of Famer Dan Hampton à Crystal Lake. (Matthieu Apgar)

***

Le père de Hub, Arthur Arkush, a fondé Pro Football Weekly en 1967. Hub a rejoint l’entreprise à la fin des années 1970 du côté des affaires, sans vraiment avoir l’intention de devenir journaliste.

“Il y avait quelques choses que je voulais faire et je n’étais pas sûr de ce que ça allait être, mais ce n’était pas du journalisme”, a déclaré Hub.

En 1979, environ un an et demi après que Hub ait pris le poste, son père est mort d’une crise cardiaque alors qu’il courait sur un chemin près du lac Michigan. Hub, qui a 69 ans, n’avait que 26 ans quand lui et son frère Dan Arkush ont repris l’entreprise après la mort de leur père.

Pro Football Weekly a connu de nombreux hauts et bas au cours des quatre décennies qui ont suivi, avant de devenir une partie de Shaw Media en 2014. Au cours de cette période, Hub est devenu le visage de l’opération et l’une des voix prééminentes de la NFL à Chicago et à travers le pays. . Il a également été analyste sur l’émission de radio des Bears de 1987 à 2004 et a été un contributeur et animateur fréquent sur WSCR-AM 670 The Score.

Il est devenu assez populaire, et cela a été encore plus évident au cours des derniers mois. Les messages sont arrivés par milliers depuis sa peur de la santé en août.

Rassurez-vous, la famille les a tous vus et est reconnaissante à toutes les personnes qui ont envoyé leurs salutations. Hub a déclaré qu’il souhaitait pouvoir répondre à chacun d’entre eux, mais pendant longtemps, les ordres des médecins ont été de rester hors du téléphone et des e-mails autant que possible.

Cela va cependant bientôt changer. Hub veut voir à travers ce que son père a commencé il y a toutes ces années lorsqu’il a fondé PFW. Il a hâte de retourner au travail. Couvrir la NFL fait tellement partie de qui il est.

“La chose pour laquelle je suis le pire, c’est de ne rien faire”, a déclaré Hub. “Cela a été la partie la plus difficile de cette récupération parce que la partie la plus importante de la récupération a été de s’asseoir et de ne rien faire. Mais, c’est deux choses, c’est que ma chose préférée dans ma vie a toujours été le travail et puis – c’est le n ° 1A et 1B – j’aime vraiment le football.