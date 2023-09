Huawei Watch GT4 est lancée dans les tailles 41 mm et 46 mm avec un suivi de santé et une batterie améliorés

La nouvelle Huawei Watch GT4 est ici avec deux options élégantes – 41 mm avec un « design pendentif » et 46 mm avec un « design octogonal » – et la technologie améliorée TruSeen 5.5+, qui est une nouvelle suite de capteurs et d’algorithmes pour fournir des données plus précises et plus précises. suivi de santé plus détaillé.

Tout d’abord, le choix entre 41 mm et 46 mm dépend de la durée de vie de la batterie et du look que vous préférez – les deux options commencent à 250 € (tarifs plus détaillés dans un instant). Quant à la batterie, le plus grand modèle dure jusqu’à 14 jours, le plus petit jusqu’à 7 jours.

















Huawei GT4 46mm

Les deux ont une autonomie de batterie 20 % supérieure à celle du modèle GT3 correspondant. La nouvelle série est également dotée d’un mode d’affichage permanent amélioré : elle peut contenir jusqu’à 20 % d’éléments visibles en plus qu’auparavant.

















Huawei GT4 41mm

Le modèle 46 mm a un écran de 1,43″, celui de 41 mm a un écran de 1,32″. Les deux sont des AMOLED avec une résolution de 466 x 466 px (densité de pixels de 326 ppi et 352 ppi, respectivement).

TruSeen 5.5+ apporte la nouvelle technologie TruSleep 3.0. Cela inclut la surveillance du sommeil, qui suivra vos cycles de sommeil et vous aidera à améliorer vos habitudes de sommeil. De plus, Sleep Breathing Awareness surveille votre fréquence cardiaque et votre SpO2 pendant que vous dormez et vous alertera en cas de problème respiratoire.

L’autre nouveauté est la gestion du cycle menstruel 3.0. Huawei affirme que les prévisions du premier jour sont 15 % plus précises que les montres intelligentes grand public. Cette technologie suit la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la température du sommeil et d’autres facteurs physiologiques pour prédire les règles et enregistrer les symptômes en temps réel.

Pour les exercices en extérieur, le GNSS bi-bande à cinq systèmes offre un positionnement 30 % plus précis, même lorsque vous êtes entouré de grands immeubles. La montre peut suivre une variété de sports (plus de 100) et inclut désormais des éléments tels que Padel et même l’e-sport.

La nouvelle fonctionnalité Stay Fit vous aide à suivre votre apport calorique grâce à des données de santé en temps réel. Les anneaux d’activité offrent des informations en un coup d’œil sur votre activité tout au long de la journée (ils indiquent les calories brûlées, la durée de l’exercice et l’activité en position debout).













Huawei Watch GT4 : nouvelles fonctionnalités de suivi de santé et fonctionnalités de montre intelligente

La Huawei Watch GT4 fonctionne avec les smartphones Android et iOS. Il s’intègre également à des applications telles que Strava, Komoot, Runtastic et Petal Maps de Huawei. Il peut également afficher des textes provenant de SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skyp, Signal, Telegram et Viber, ainsi que renvoyer des réponses rapides. Les montres prennent également en charge les appels Bluetooth.

La Huawei Watch GT4 sera disponible au Royaume-Uni et en Europe à partir du 4 octobre. Vous pouvez la trouver sur le Huawei Store et chez des détaillants comme Amazon, Argos, Boots et Currys. Les précommandes commencent aujourd’hui au Boutique Huawei. Si vous en obtenez un avant le 15 octobre, vous recevrez également une paire gratuite de Huawei FreeBuds SE 2.

La Huawei Watch GT4 46 mm commence à 250 €/230 £. Ceci concerne le bracelet en « caoutchouc noir » (c’est un matériau fluorélastomère). Ensuite, il y a l’option Brown Leather et la Rainforest Green GMT, toutes deux à 270 €/250 £. La version GMT est dotée d’un bracelet composite tressé fabriqué à partir de nylon recyclé provenant de l’océan. Le modèle haut de gamme est la version Steel à 350 €/300 £, dotée d’un bracelet en acier inoxydable 316L.













Huawei Watch GT4 46 mm : caoutchouc noir • Cuir marron • Vert forêt tropicale GMT • Acier

La Huawei Watch GT4 41 mm commence également à 250 €/230 £, dans ce cas, vous obtenez un bracelet en cuir blanc. Pour 300 €/250 £ vous pouvez avoir le bracelet milanais avec fermoir magnétique. Pour 400 €/350 £, il existe le design premium Two-Tone Piano Key, fabriqué à la main selon un processus en 17 étapes.











Huawei Watch GT4 41 mm : cuir blanc • Milanais • Touche de piano bicolore