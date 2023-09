Huawei Watch GT 4 en cours d’examen

Huawei a lancé la GT 4 la semaine dernière lors d’un événement organisé dans un étonnant bâtiment gothique vieux de trois siècles à Barcelone. Le portable a été présenté par Sir Mo Farah, l’un des athlètes de piste de longue distance les plus décorés au monde, aux côtés de la superbe Pamela Reif, une influenceuse connue pour ses vidéos d’entraînement.

La montre intelligente a été présentée dans sept variantes différentes, et nous avons reçu la Rainforest Green de 46 mm avec un bracelet composite tressé et un boîtier en acier inoxydable.

La série Watch GT se situe généralement dans la zone Boucle d’or des appareils portables Huawei – avec un design correspondant aux séries de numéros Ultimate et Watch, mais un prix inférieur et une meilleure autonomie de la batterie.

Ce nouveau portable possède le même écran circulaire de 1,43 pouces que les séries Watch 3 et Watch GT 3, mais dispose désormais d’un AOD avec un design unique adapté au cadran de la montre qui préserve la capacité de la batterie.

Selon Huawei, la Watch GT 4 mesure plus précisément le sommeil, la fréquence cardiaque et le cycle menstruel. Nous soumettrons les nouvelles fonctionnalités TruSeen 5.5+ et TruSleep 3.0 à des tests approfondis et verrons à quel point ces affirmations de précision de 99 % sont bonnes.

La Watch GT 4 suit également la fonction pulmonaire et dispose d’une fonctionnalité appelée Body Glucose Awareness – ce sont des algorithmes intelligents qui fournissent des résultats basés sur d’autres données de santé collectées, telles que l’horaire de sommeil, la raideur artérielle, la fréquence cardiaque et l’ECG. Une autre nouvelle fonctionnalité ajoutée à l’appareil alimenté par HarmonyOS 4.0 est le moniteur de calories – tout cela sonne bien sur le papier, et nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse compréhensible à quel point ils sont précis dans la vie réelle.

La batterie devrait durer 14 jours d’utilisation régulière, tandis que même les gros utilisateurs devraient bénéficier d’une semaine de charge.

Le prix va de 250 € à 350 €, et notre unité Rainforest Green est plus proche de la limite inférieure avec son prix de 270 €. Cela semble attrayant sur le papier, mais nous aurons notre verdict une fois l’examen complet publié. Nous y travaillons déjà, alors continuez à surveiller cet espace !