Huawei Watch GT 3 SE et MateBook 14s 2022 débarquent en Europe

Huawei a annoncé les prix et la disponibilité européens de sa dernière montre intelligente Watch GT 3 SE et du nouvel ordinateur portable MateBook 14s 2022.

Huawei Watch GT 3 SE est une montre de sport avec un écran AMOLED de 1,43 pouces, un suivi de la condition physique pour plus de 100 modes sportifs et le mélange habituel de suivi de la santé – fréquence cardiaque, oxygène sanguin, sommeil et stress. Il ne pèse que 35,6 grammes et peut gérer les appels Bluetooth grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. Vous bénéficiez également d’un GPS intégré et d’une autonomie de batterie de 14 jours et prend en charge la charge sans fil.









Huawei Watch GT 3 SE en noir et vert

La montre GT 3 SE est disponible en noir et vert et se vend 200 € / 160 £. La montre est vendue via la boutique en ligne de Huawei ainsi que des détaillants en ligne partenaires, dont Amazon.

Huawei Matebook 14s 2022 apporte un écran LCD IPS de 14,2 pouces avec une résolution de 2520 x 1680 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’ordinateur portable dispose également d’un rapport d’aspect 3: 2, d’un processeur graphique Intel i7-12700H Iris XE. L’ordinateur portable est proposé avec un SSD NVMe PCle de 512 Go ou 1 To et 16 Go de RAM. Il y a une cellule de batterie au lithium polymère de 60 Wh et un adaptateur secteur de 90 W.









Huawei Matebook 14s 2022

Le Matebook 14s 2022 est disponible en gris sidéral et coûte 1 300 £.

