Huawei Watch GT 3 Pro dévoilé avec ECG et fonctionnalités de plongée libre, Band 7 devient également officiel

La Huawei Watch GT 3 existe depuis l’année dernière, maintenant un modèle Pro plus sophistiqué arrive. Comme la GT 2 Pro avant elle, celle-ci a une version en céramique et un modèle Porsche Design également. Si vous préférez quelque chose de moins cher et moins visible, il existe également un nouveau groupe intelligent.

Montre Huawei GT 3 Pro

La Huawei Watch GT 3 Pro est disponible en deux tailles : 46 mm (titane) et 43 mm (céramique). Ils ont respectivement des écrans AMOLED de 1,43″ et 1,32″. Le plus grand modèle promet jusqu’à 14 jours d’autonomie avec une utilisation typique (8 jours pour les gros utilisateurs), le plus petit devrait durer 7 jours (4 jours avec une utilisation intensive). La vitesse de charge a été augmentée de 30 % et une recharge de 10 minutes devrait suffire pour durer toute la journée.

Huawei Watch GT 3 Pro : versions titane 46 mm et céramique 43 mm

Les chiffres de résistance à l’eau ont tendance à être trompeurs et la plupart des montres connectées ne conviennent pas à la plongée. Celui-ci est, cependant, car il est évalué pour la plongée libre jusqu’à 30 m et dispose de plusieurs fonctions pour vous aider à vous entraîner.



La Watch GT 3 Pro est certifiée pour la plongée libre jusqu’à 30 m et dispose de centaines de parcours de golf préchargés

La GT 3 Pro est également utilisable comme montre de golf car elle contient des cartes préchargées pour plus de 300 parcours de golf. Au total, il existe plus de 100 modes sportifs dont 18 modes sont étiquetés “professionnels”.

La montre intègre un capteur ECG, qui fournit beaucoup plus de données cardiaques qu’un capteur de fréquence cardiaque classique. Il y a aussi un moniteur d’oxygène sanguin et un thermomètre, la montre dispose également d’un suivi du sommeil et du stress.



Capteur ECG intégré pour un suivi avancé de la santé

La montre exécute HarmonyOS, bien sûr, et dispose de NFC pour les cas d’utilisation typiques du paiement mobile, mais avec le bon véhicule, elle peut également servir de clé de voiture.



La Huawei Watch GT 3 Pro peut remplacer vos clés de voiture

La Huawei Watch GT 3 Pro (46 mm, titane) commence à 2 500 CNY (380 $/360 €/29 000 ₹). Il a un verre saphir et un fond en céramique. La version en céramique de 43 mm commence à 3 000 CNY (455 $/430 €/35 000 ₹) et dispose également d’un verre saphir. Vous pouvez obtenir un bracelet en cuir (veau) ou un bracelet en céramique. Enfin, il y a le modèle Porsche Design pour 4 700 CNY (710 $/680 €/55 000 ₹), qui est associé à une boucle papillon invisible brevetée pour la sangle.



Charge 30 % plus rapide • Fermoir fantaisie breveté pour le modèle Porsche Design

La version en titane de 46 mm est en précommande en Chine aujourd’hui, si vous voulez celle en céramique de 43 mm, vous devrez attendre le 4 mai pour en précommander une, la Porsche Design arrive un jour plus tard. Tous les trois seront mis en vente le 5 mai.

Bande Huawei 7

Si vous voulez quelque chose de plus discret – et surtout quelque chose de moins cher – le Huawei Band 7 offre beaucoup pour son argent. Facile quand cela ne coûte que 270 CNY (40 $/39 €/3 100 ₹).

Le bracelet mesure seulement 9,99 mm d’épaisseur, plus fin que la plupart des bracelets intelligents, et pèse 16 g. Même ainsi, il a suffisamment de jus dans sa batterie pour durer 14 jours d’utilisation typique. Il y a une fonction Always On si vous voulez des informations en un coup d’œil, mais cela déchargera la batterie plus rapidement.

Le groupe a un écran AMOLED de 1,47″ (194 x 368 px). À titre de comparaison, le Mi Smart Band 6 de Xiaomi a un écran de 1,56″ (152x 486 px) et une épaisseur de 12,7 mm. Quoi qu’il en soit, le groupe Huawei peut être proposé dans l’un des quatre coloris suivants : noir, rouge, vert et rose (avec une lunette en or).

Outre la surveillance habituelle de la fréquence cardiaque, il y a un capteur d’oxygène sanguin à bord, qui peut fonctionner pendant la nuit pour détecter les signes d’apnée du sommeil. Le groupe a un indice de résistance à l’eau de 5 ATM et propose 96 modes sportifs.

Il existe deux versions de la bande – le modèle de base CNY 270 et une option CNY 310 légèrement plus chère avec prise en charge NFC.