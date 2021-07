Huawei Watch GT 2 Pro ECG et Band 6 Pro annoncés

Parallèlement à la toute nouvelle série P50, Huawei a présenté deux nouveaux appareils portables avec le Watch GT 2 Pro ECG et le Band 6 Pro. Les deux offrent des mises à niveau incrémentielles par rapport à leurs versions standard avec l’ECG Watch GT 2 Pro offrant des lectures d’électrocardiogramme tandis que Band 6 Pro est livré avec des mesures de la température corporelle.

Watch GT 2 Pro ECG est identique en taille et en fonctionnalités à la Watch GT 2 Pro standard que nous avons examinée l’année dernière. Il est doté d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, d’une protection en verre infusé de cristal de saphite et d’un cadre en titane. Vous obtenez également un suivi de la fréquence cardiaque, une surveillance de l’oxygène dans le sang et des mesures du sommeil et du stress. La montre intelligente démarre le système d’exploitation Huawei Lite et propose plus de 100 modes d’entraînement.

Le prix est fixé à 3 088 CNY (478 $) avec les premières ventes commençant le 12 août. Watch GT 2 Pro ECG est disponible dans un seul coloris noir.

Band 6 Pro apporte un écran AMOLED de 1,47 pouce et le même suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxygène dans le sang, du sommeil et du stress que Watch GT 2 Pro ECG. Vous bénéficiez également du suivi de la température corporelle susmentionné ainsi que de 96 modes d’entraînement. La durée de vie de la batterie est évaluée à jusqu’à deux semaines d’utilisation modérée.

Le prix de Band 6 Pro est fixé à 449 CNY (70 $) avec des ventes ouvertes à partir du 20 août.