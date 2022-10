Huawei Watch D arrivera enfin en Europe à la vente le 12 octobre

Huawei a présenté la Watch D, sa première montre intelligente avec surveillance de la pression artérielle, en décembre 2021. Le portable n’était pas attendu en dehors du marché intérieur, mais finalement, il a été dévoilé au public international en mai, lors du lancement mondial du Mate Xs2 à Milan. , Italie.

Le prix a été fixé à 449 € sans date d’arrivée, puis il a été reconfirmé lors de la keynote de Huawei à Berlin lors de l’IFA 2022, encore une fois, sans date exacte ni marchés spécifiques. Aujourd’hui, la société a finalement révélé que Watch D arriverait en Allemagne le 12 octobre.

La Huawei Watch D est similaire à tous les autres appareils portables du fabricant avec une différence majeure : elle prend en charge la fixation d’une pompe à air/sac gonflable spéciale juste à côté de la sangle pour offrir une surveillance de la pression artérielle de haute précision. La société affirme que les mesures des capteurs ont une erreur de marge extrêmement faible de 3 mmHg. Il est également livré avec un support ECG, comme la Watch GT 3 Pro.

Les dirigeants de Huawei nous ont confirmé à plusieurs reprises la raison de l’arrivée tardive – il s’agissait de procédures bureaucratiques de l’EMA – Agence européenne des médicaments, l’organisme qui supervise et supervise les médicaments dans toute l’UE.

Le premier marché est l’Allemagne, et nous pouvons confirmer que l’Italie recevra bientôt la Watch D. Chaque pays d’Europe décide seul d’approuver ou non le portable pour la pression artérielle. Cela pourrait prendre un certain temps, mais nous pensons que le lancement en Allemagne aura un effet boule de neige et que la Huawei Watch D sera approuvée et par conséquent lancée plus rapidement sur tout le Vieux Continent.

La source (en allemand)