Huawei Watch 4 Pro en examen

La série Huawei Watch 4 a été lancée en mai avec deux modèles. La Watch 4 de base est disponible en noir avec un bracelet en fluoroélastomère, tandis que la Pro est avec un boîtier en alliage de titane et deux choix de bracelets – cuir ou titane.

Nous avons reçu l’option tout en titane pour un examen, et elle est arrivée avec des promesses de widgets plus fonctionnels et d’une longue durée de vie de la batterie.

Huawei utilise le même design pour la boîte de vente au détail depuis la première Watch GT en 2018. La Watch 4 Pro est livrée dans une boîte classique, accompagnée d’éléments supplémentaires pour le bracelet, d’un chargeur magnétique sans fil et de certains papiers liés à la garantie.

La Watch 4 Pro est incroyablement belle avec un écran LTPO AMOLED 1,5″ incurvé en forme de dôme avec une résolution de 466 x 466 pixels. Il a une lunette autour de l’écran, tandis que le bracelet a un nouveau design qui ressemble et se sent mieux que n’importe quelle autre smartwatch de Huawei, même la toute-puissante Watch Ultimate.

Un grand changement dans la série Watch 4 est l’Harmony 3.0 avec ses widgets repensés. Le cadran de la montre par défaut a la planète Terre, centrée sur votre emplacement, mais nous avons opté pour une solution plus compliquée. Nous pouvons maintenant voir la fréquence cardiaque, les résultats du sommeil et les prévisions météorologiques d’une manière raffinée et plus facile à comprendre en un coup d’œil.

Certaines fonctionnalités clés de la Huawei Watch 4 Pro sont l’eSIM et le GPS autonome. Le duo de boutons sur le côté droit fonctionne comme prévu – le haut est rotatif pour une navigation plus facile, et le bas est métallique et conducteur pour permettre l’enregistrement ECG.

Huawei a fixé le prix de la Watch 4 Pro à 700 € / 600 £, ce qui signifie qu’elle fait partie des smartwatches les plus chères du marché. C’est compréhensible, compte tenu de la construction haut de gamme, du choix des matériaux et de la richesse des fonctionnalités. Vous bénéficiez également d’une promesse d’autonomie ultra longue qui est censée fournir 21 jours sur une seule charge.

Nous ferons nos tests approfondis pour déterminer si le prix en vaut la peine, alors restez dans les parages !