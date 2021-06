Huawei Watch 3 Pro en examen

La Watch GT 2 Pro de Huawei n’était pas seulement sans doute la montre connectée la mieux fabriquée sur le marché, mais elle était également une bonne affaire à seulement 299 €.

Non content de s’asseoir sur ses lauriers, cependant, Huawei est de retour avec la Watch 3 Pro, une montre intelligente qui conserve tout ce qui a rendu son prédécesseur génial et ajoute un tas de nouvelles choses alors que l’entreprise passe de sa gamme portable à HarmonyOS.

Fidèle à son héritage, la Huawei Watch 3 Pro a une qualité de fabrication irréprochable. Le boîtier est en titane, le fond est en céramique et le dessus est en verre saphir. La combinaison en fait un appareil léger, mais aussi durable que possible. Le verre supérieur est apparemment non protégé mais doit être imperméable aux rayures et la céramique inférieure est douce comme de la soie sur la peau.

Alors que la GT 2 Pro de l’année dernière était livrée avec un bracelet en caoutchouc fluoroélastomère spécial, la Watch 3 Pro est dotée à la fois d’un bracelet en silicone et d’un bracelet en métal. Comme pour les montres Huawei précédentes, le bracelet est d’une taille standard de 22 mm, ce qui facilite l’échange si vous voulez du cuir, au lieu des deux matériaux fournis.

Le nouveau socle de chargement est livré avec un câble USB connecté cette fois-ci. Si vous égarez le berceau ou si vous en avez besoin d’un deuxième, la Huawei Watch 3 Pro peut se recharger sur n’importe quel chargeur sans fil standard Qi que vous avez.







Déballage de la Huawei Watch 3 Pro

La Huawei Watch 3 Pro apporte deux changements majeurs – un meilleur affichage et un tout nouveau système d’exploitation – Harmony OS 2.0.

La montre est nettement plus zippée. Par exemple, lever pour se réveiller ou incliner pour se réveiller (si vous voulez vérifier la montre, tout en étant assis sur un bureau) sont plus rapides qu’auparavant. L’écran est également nettement plus lumineux, Huawei revendique jusqu’à 1000 nits de luminosité.

Huawei a amélioré l’expérience du système d’exploitation, tout en la gardant familière. Un balayage depuis le haut de la montre fait toujours basculer les paramètres et un balayage depuis le bas invite toujours les notifications.

Vous obtenez toujours des écrans personnalisables à balayage latéral pour la météo, le suivi des activités, la fréquence cardiaque et plus encore. Mais il existe une nouvelle grille d’applications que vous pouvez afficher en appuyant sur la nouvelle couronne rotative. Vous pouvez zoomer et dézoomer sur la grille en tournant la couronne ou avec des gestes tactiles.

Le bouton du bas peut être personnalisé pour ouvrir n’importe quelle application ou paramètre, mais les entraînements par défaut.







La nouvelle vue en grille des applications

Huawei a également mis en place un suivi de la température de la peau pour accompagner la mesure de l’oxygène dans le sang et la surveillance de la fréquence cardiaque. Comme son nom l’indique, la température de la peau mesure la température de surface de votre peau, et non la température de votre corps. Son utilité est légèrement discutable, mais un changement notable de la température de la peau pourrait également vous alerter sur des changements internes.







Suivi de la température

Enfin, vous pouvez obtenir la Huawei Watch 3 Pro avec une connectivité 4G indépendante via la prise en charge eSIM, vous pouvez donc laisser votre téléphone à la maison et être connecté sur la montre elle-même.

Ce qui est plus impressionnant, c’est que Huawei revendique 5 jours d’autonomie avec la 4G connectée et jusqu’à 21 jours sans.

Nous irons plus loin dans la durée de vie de la batterie, les performances et les fonctionnalités de la Huawei Watch 3 Pro dans notre test complet, alors restez à l’écoute !