Huawei Watch 3 dévoilée avec HarmonyOS, eSIM, batterie de 3 jours, 3 Pro suit avec corps en titane

Cela fait quatre ans que Huawei a sorti une montre intelligente appropriée pour la dernière fois – la série GT est limitée dans ses capacités. Mais il est maintenant enfin là et c’est l’un des premiers appareils HarmonyOS 2.0.

Il existe en fait deux modèles – la Huawei Watch 3 et la Watch 3 Pro – cette dernière a un corps différent (construit avec des matériaux haut de gamme) et une meilleure autonomie de la batterie. Nous allons commencer par le modèle de base.

Montre Huawei 3

Cette génération dispose d’une couronne rotative 3D qui remplace le bouton du haut à droite. Huawei fait valoir que cela permet une navigation intuitive dans l’interface utilisateur qui est également résistante aux intempéries – cela fonctionne avec des mains mouillées et même gantées, contrairement aux écrans tactiles.

Une autre priorité était d’affiner autant que possible la lunette autour de l’écran. Le panneau AMOLED de 1,43″ est un peu plus grand que les montres précédentes de la société, mais toujours dans le même stade. Il est très lumineux et peut atteindre 1 000 nits et maintient la densité de pixels à 326 ppi.

L’écran est protégé par du verre renforcé, le corps de la montre est en acier de haute qualité et le fond est en céramique. La montre est étanche jusqu’à 5 ATM et le corps mesure 46,2 mm de diamètre et 12,15 mm d’épaisseur, sans le bracelet elle pèse 54 g. Huawei a créé plusieurs modèles différents pour la montre : Active (avec un bracelet en silicone), Classic (bracelet en cuir), Elite (bande métallique) et Classic (bande milanaise).

La suite de capteurs à l’arrière comprend les trackers de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin (SpO2) attendus, mais également un capteur de température cutanée. Ceux-ci fonctionnent 24 heures sur 24, la montre dispose également d’un suivi du stress et du sommeil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pourraient tous vous aider à détecter les problèmes de santé.

La Huawei Watch 3 peut également être utilisée seule. Il dispose d’une eSIM, ce qui lui confère une connexion de données 4G capable de gérer les appels, bien sûr, mais aussi de diffuser des morceaux de Huawei Music et de les envoyer vers vos écouteurs Bluetooth. Fait intéressant, les appels vidéo sont également pris en charge, mais sans caméra embarquée, ils seront un peu à sens unique (remarque : il y a un haut-parleur intégré).









Montre Huawei 3

Huawei est fier d’avoir apporté l’AppGallery à la montre. Cela signifie que vous pouvez télécharger et installer les applications HarmonyOS directement sur la montre, sans avoir besoin de smartphone. La société s’est déjà associée à plusieurs développeurs de l’extérieur de la Chine qui apporteront leur logiciel à la nouvelle plate-forme. Huawei n’a pas mentionné le chipset, mais a dit que la montre avait 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Puisque vous jonglerez avec de nombreuses applications, l’interface utilisateur dispose désormais d’un lanceur de grille. Vous pouvez effectuer un panoramique et un zoom, ce qui est un moyen plus rapide de trouver l’application dont vous avez besoin que de faire défiler une liste.

La durée de vie de la batterie en mode standard est de 3 jours avec la 4G activée, ce qui est assez bon pour une bonne smartwatch. Vous pouvez activer le mode Ultra-Long Lasting, qui peut prolonger la batterie jusqu’à 14 jours tout en gardant des fonctionnalités importantes activées : surveillance SpO2, 14 modes d’entraînement, appels Bluetooth et même des cadrans de montre animés. La recharge se fait sans fil.

En parlant de modes d’entraînement, la montre prend en charge plus de 100 modes, dont 17 modes d’entraînement professionnels (extérieur et intérieur). Il existe une détection de chute, qui peut utiliser la connexion eSIM pour envoyer un SOS si vous avez été blessé. Le positionnement prend en charge GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS.

Les précommandes pour la montre Huawei Watch 3 commencent aujourd’hui au prix de 2 600 CNY (410 $/335 €), les ventes appropriées commencent le 11 juin. Huawei commencera également à vendre des bracelets de montre supplémentaires qui vous permettront de personnaliser votre montre plus tard ce mois-ci. à partir de 200 CNY (31 $/26 €).

Montre Huawei 3 Pro

La Huawei Watch 3 Pro opte pour un look plus classique, elle a donc une lunette autour de l’écran. Comme nous l’avons mentionné, ce sont les matériaux et la durée de vie de la batterie qui distinguent le Pro, ainsi qu’une fonctionnalité supplémentaire.

Le corps de la montre est en titane (le dos encore en céramique), l’affichage est protégé par un verre saphir. Celui-ci est plus grand, mesurant 48 x 48,6 x 14 mm et pesant 63g (sans sangle). La durée de vie de la batterie est augmentée jusqu’à 5 jours avec la 4G activée et 21 jours en mode Ultra-Long Lasting.













Huawei Watch 3 Pro, Elite et Classic

C’est l’une des premières montres à disposer d’un récepteur GPS double bande (bandes 1 et 5), qui offrira une lecture de position plus précise et plus stable même dans les environnements urbains denses.

Comme son frère, la Huawei Watch 3 Pro peut être précommandée en Chine aujourd’hui, les ventes commencent le 11 juin. En raison des matériaux de qualité supérieure en titane et en saphir, la Pro coûte plus cher – elle coûte 3 300 CNY (515 $ / 425 €).