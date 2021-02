Huawei veut fabriquer des voitures électriques plus tard cette année

Huawei a beaucoup souffert des diverses interdictions du gouvernement américain et, par conséquent, nous avons vu la société diversifier un peu son portefeuille de produits, en mettant beaucoup plus l’accent sur les appareils portables et les accessoires audio ces derniers mois, par exemple.

Maintenant, un nouveau rapport affirme que Huawei envisage de fabriquer des voitures électriques sous sa propre marque, et certains modèles pourraient même être lancés avant la fin de cette année. Apparemment, la société a déjà commencé à concevoir en interne les véhicules électriques et à approcher les fournisseurs.

Richard Yu, chef du groupe des entreprises grand public de Huawei, qui était en charge de l’incroyable ascension de l’entreprise dans le monde des smartphones, se concentrerait sur les véhicules électriques, qui cibleront le segment du marché de masse, ce qui implique qu’ils auront un prix raisonnable.

Huawei serait en pourparlers avec Changan Automobile, une entité publique en Chine, ainsi qu’avec BluePark New Energy Technology du groupe BAIC et d’autres constructeurs automobiles, pour utiliser leurs usines automobiles pour fabriquer ses véhicules électriques.

Cela dit, un porte-parole de Huawei a nié les projets de conception de véhicules électriques ou de production de véhicules de marque Huawei, affirmant que «Huawei n’est pas un constructeur automobile. Cependant, grâce aux TIC (technologies de l’information et de la communication), nous visons à être une fournisseur de composants, permettant aux équipementiers automobiles (équipementiers d’origine) de construire de meilleurs véhicules ».

