Le géant chinois de la technologie Huawei veut parler à la star de Barcelone et de la France, Antoine Griezmann, de son bilan en matière de droits humains.

L’attaquant de Barcelone avait fait la promotion des smartphones de Huawei dans les publicités mais avait rompu les liens la semaine dernière en raison de « fortes suspicions » selon lesquelles la société avait testé un logiciel de reconnaissance faciale destiné à aider la Chine à surveiller la minorité ouïghoure majoritairement musulmane.

– Griezmann coupe les liens avec Huawei en invoquant des « soupçons »

– La serviette: une histoire orale de la façon dont le Barça a signé Messi

– Tirage au sort de l’UCL: le Barça renouera avec Neymar

Huawei a répondu en invitant Griezmann à parler et à en apprendre davantage sur son travail «au plus haut niveau, au sein de l’entreprise» pour aborder les droits de l’homme, l’égalité et la discrimination.

« Huawei s’oppose à la discrimination de tous types, y compris l’utilisation de la technologie pour pratiquer la discrimination ethnique », a déclaré la société lundi dans un communiqué. « Nous ne développons ni ne vendons de systèmes qui identifient les gens par leur groupe ethnique, et nous ne tolérons pas l’utilisation de nos technologies pour discriminer ou opprimer les membres de toute communauté. »

L’annonce de Griezmann faisait suite à des informations dans les médias selon lesquelles Huawei avait testé un logiciel qui pourrait aider la Chine à suivre et à réprimer les Ouïghours.

« Suite à de forts soupçons selon lesquels la société Huawei a contribué au développement d’une » alerte ouïghoure « grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce la résiliation immédiate de mon partenariat avec la société », a écrit Griezmann dans un post Instagram jeudi.

jouer 1h30 Ale Moreno donne son avis sur le récent manque de buts de Barcelone après leur victoire 1-0 contre Levante.

Le joueur a mis Huawei au défi de nier les accusations, de condamner la répression des Ouïghours et d’utiliser son influence pour améliorer les droits humains.

« Nous n’avons pas et ne soutiendrons jamais l’utilisation de la technologie pour discriminer les groupes vulnérables ou marginalisés », a déclaré Huawei dans le communiqué.

Huawei, la première marque technologique mondiale de Chine et le plus grand fabricant d’équipements de commutation utilisés par les entreprises de téléphonie et d’Internet, est au centre de la tension américano-chinoise en matière de technologie, de sécurité et d’espionnage.

Une enquête de l’AP a révélé que le gouvernement chinois prend des mesures draconiennes pour réduire les taux de natalité parmi les Ouïghours et d’autres minorités dans le cadre d’une vaste campagne visant à réduire sa population musulmane, alors même qu’il encourage une partie de la majorité Han du pays à avoir plus d’enfants.