Les téléphones pliables font lentement mais sûrement leur chemin vers plus de consommateurs et Huawei cherche à rester compétitif en proposant des offres plus abordables. Un nouveau Digitimes Le rapport détaille qu’au moins trois téléphones pliables Huawei devraient être lancés dans la seconde moitié de 2021. Ces appareils auraient un prix inférieur à celui de la série Mate X actuelle de la marque, ce qui les rendrait certainement plus attrayants pour les consommateurs.

Le nouveau Huawei pliable et les prochains Z Fold3 et Z Flip2 de Samsung devraient entraîner une augmentation des expéditions pliables mondiales à 7 millions d’unités pour 2021. À titre de comparaison, le total de l’année dernière était de 2,8 millions selon les données de Digitimes. Huawei n’a pas encore sorti de modèle pliable à clapet et avec des rumeurs suggérant un pliable moins cher, nous pourrions très bien voir un rival du Z Flip 5G de Samsung et du Moto Razr 5G.

La source | Passant par