Huawei travaillerait sur un système de charge rapide 90W

Huawei travaille sur un système de charge rapide filaire de 90 W, selon le leakster @DigitalChatStation. L’itération actuelle de SuperCharge culmine à 66 W et a été introduite avec la série Mate 40. Il est également présent sur le nouveau nova 8i, dont la batterie de 4 300 mAh peut être complètement chargée en 38 minutes (0-60% prend 17 minutes).

Cela signifie-t-il que le Huawei P50 and co. aura une charge de 90W? Il n’y a aucune garantie, le 3C a récemment certifié un téléphone avec une charge de 66 W, qui peut être la version LTE uniquement alimentée par S888 du P50. Peut-être que le modèle 5G basé sur Kirin 9000 sera plus rapide ?

Le Huawei Mate 40 Pro et son chargeur rapide 66W

Cela pourrait être le cas, car (selon les rumeurs) il n’y aura pas de série Mate 50 cette année, donc le P50 pourrait être le seul lancement de téléphone Huawei de haut niveau restant pour 2021. La série P50 devrait être dévoilée le 29 juillet. , bien que cette information soit toujours en attente de confirmation officielle.

Lors du lancement du Mate 40, le PDG de Huawei Consumer Business, Richard Yu, a affirmé que la société avait testé une charge de 120 W et même de 200 W, mais a décidé de ne pas la lancer en raison de problèmes de capacité de la batterie. La société a également récemment reçu une certification pour un chargeur de 135 W, donc 90 W ne sera qu’une étape intermédiaire.

