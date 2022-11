Huawei tease une smartwatch qui abrite une paire d’écouteurs TWS

En 2014, Huawei a présenté le TalkBand B1, une bande intelligente qui était également une oreillette Bluetooth. Il y a eu plusieurs générations de TalkBand depuis, mais maintenant la société a révélé qu’elle travaillait sur quelque chose de plus élégant – les Huawei Watch Buds.

C’est une bande intelligente, c’est une oreillette Bluetooth, c’est le Huawei TalkBand B6

Le nom est assez descriptif, mais voici une vidéo teaser officielle. Une montre intelligente ronde appropriée avec deux écouteurs à l’intérieur. Cela a l’air plus élégant que le TalkBand et est aussi plus pratique, car vous pouvez également écouter de la musique (l’écouteur unique du groupe n’est pas idéal).





La montre agit comme un boîtier de charge pour les bourgeons. Si vous mettez la vidéo en pause au bout de 6 secondes, vous verrez des icônes montrant les bourgeons et un symbole d’éclair en dessous.

Les montres intelligentes ont déjà du mal avec la durée de vie de la batterie, quelle quantité d’énergie peut-on avoir à épargner pour les oreillettes, surtout lorsque lesdits oreillettes occupent une bonne partie du volume interne ? Nous ne pouvons pas encore répondre à cela, mais d’une manière ou d’une autre, une chaîne YouTube prétend avoir mis la main sur les Huawei Watch Buds et offre un aperçu rapide.

La montre a l’air assez grosse comme on peut s’y attendre étant donné que c’est aussi un cas pour les têtes TWS. La monture est dite en acier, le bracelet est en cuir. La montre est « Powered by HarmonyOS » et son design rappelle la Huawei Watch 3.

Les Huawei Watch Buds seront officiellement dévoilés lors d’un événement en décembre et ce ne sera pas le seul – Huawei a aussi une montre pour les enfants. La société a partagé une image teaser, qui montre un design intéressant.

La montre est détachable du bracelet à l’aide d’une paire de clips et on dirait qu’elle a deux visages : l’un est un écran couleur, l’autre ressemble à un écran LCD de la vieille école. Cela fera des merveilles pour la durée de vie de la batterie (et la lisibilité au soleil), tout en offrant des capacités complètes de smartwatch avec un retournement rapide.







Huawei Kids Watch 5X a un design détachable et deux cadrans de montre

Notez qu’il y a aussi deux caméras à bord. L’un n’est pas inhabituel sur la montre d’un enfant, il permet à maman et papa de s’enregistrer via un appel vidéo. Un deuxième appareil photo est parfois inclus pour capturer des photos et des vidéos, mais cadrer la prise de vue avec quelque chose attaché à votre poignet est gênant. La conception détachable aidera vraiment à cet égard.

La série Huawei Kids Watch 5X sera également dévoilée en décembre.

