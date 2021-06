Huawei taquine officiellement la série P50 lors de l’événement HarmonyOS

Huawei a organisé aujourd’hui un énorme événement pour dévoiler son Harmony OS 2.0 et présenter quelques tablettes, une nouvelle montre intelligente et même des moniteurs de jeu. Et il en a profité pour diffuser une promo de 45 secondes de la série Huawei P50.

La promo est un panoramique lent, montrant le système à quatre caméras du Huawei P50 Pro, se terminant par une vue large du téléphone sur un horizon au coucher du soleil, vu ci-dessous.

Ajoutant quelques mots à la promo, Huawei partage que la série P50 a un design beau, mince et léger et qu’elle élève la barre en termes de photographie de téléphone. Cependant, il n’y avait aucun mot officiel sur le moment où la série P50 fera ses débuts.

La série Huawei P50 comportera un capteur de caméra de 1 pouce, à savoir le Sony IMX800. En regardant une capture d’écran de la vidéo, la caméra quad sur le Huawei P50 passera de 18 mm à 125 mm, ce qui suggère qu’un zoom périscope 5x représenterait l’extrémité longue.

La source