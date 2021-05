Huawei taquine le nouveau M-Pencil pour le MatePad Pro 2 entrant

L’annonce HarmonyOS de Huawei prévue pour le 2 juin contiendra également quelques lancements de produits. Hier, Huawei a dévoilé sa prochaine montre Watch 3 et un autre teaser confirme que Huawei a l’intention d’annoncer une nouvelle tablette MatePad Pro.

L’image teaser montre le M-Pencil qui sera compatible avec le nouveau MatePad Pro 2. Ce sera le premier appareil Huawei à venir avec le HarmonyOS personnalisé de l’entreprise prêt à l’emploi.

Blogger @ChanganDigitalKing rapporte via Weibo que le Huawei MatePad Pro 2 avec M-Pencil « sortira bientôt ». Nous pouvons également nous attendre à ce que le nouveau MatePad Pro 2 soit doté de fonctionnalités de collaboration multi-écrans comme nous l’avons vu avec les appareils Huawei sur les PC Huawei exécutant Windows 10. Nous imaginons que l’on serait capable de refléter l’affichage d’un smartphone Huawei dans une fenêtre la plus grande tablette, qui peut être équipée d’un écran de 12,2 ou 12,6 pouces. Il existe également une possibilité de deux variantes du nouveau MatePad Pro.

Le MatePad Pro 2 sera alimenté par un chipset Kirin 9000 et supportera Huawei 40W Super Charge. Le nouveau M-Pencil sera mis à jour avec une pointe de stylo translucide et son « apparence et sa fonction sont considérablement améliorées » selon le blogueur.

