Huawei signale un événement produit – Détails attendus sur le Mate60

Technologies Huawei a annoncé jeudi qu’il organiserait un événement médiatique pour discuter des nouveaux produits le 25 septembre, attisant l’espoir que des détails sur les smartphones récemment lancés soient révélés.

Sa série Mate60 est sous le feu des projecteurs, à la fois pour l’utilisation d’une puce avancée fabriquée en Chine et parce que cette série marque probablement la première tentative majeure de l’activité smartphone de Huawei de se remettre des sanctions américaines paralysantes.

Huawei n’a pas donné de détails sur les nouveaux produits qui seront discutés, mais le quotidien économique national Yicai a rapporté que des informations sur ses derniers téléphones seraient divulguées.

Huawei a commencé à vendre ses derniers smartphones haut de gamme, les Mate60 et Mate60 Pro, à la fin du mois dernier et la semaine dernière, il a lancé les préventes de son smartphone Mate60 Pro+ aux côtés d’un nouveau téléphone pliable, le Mate X5.

Le lancement de la série était inhabituel dans la mesure où Huawei n’a procédé à aucune pré-commercialisation ni organisé d’événement fastueux. Malgré cela, les téléphones ont fait sensation, les premières ventes coïncidant avec un voyage en Chine de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, et parce que la version Pro utilisait une puce compatible 5G fabriquée par une entreprise chinoise.

La manière dont les téléphones Huawei se comporteront face à Apple à une époque de tensions américano-chinoises accrues sera d’un grand intérêt pour les investisseurs et les observateurs chinois.

Le lancement de la série iPhone 15 d’Apple cette semaine a suscité des réactions mitigées en Chine – le troisième plus grand marché de l’entreprise – de nombreux utilisateurs en ligne appréciant sa puce plus rapide et ses capacités de jeu améliorées tandis que d’autres préféraient le nouveau smartphone de Huawei.

Entachant encore davantage l’éclat d’Apple en Chine, le gouvernement a renforcé les restrictions sur l’utilisation des iPhones par les employés de l’État, certains d’entre eux étant invités à ne pas les utiliser au travail.

Le Securities Times, soutenu par l’État, a rapporté cette semaine que Huawei avait augmenté de 20 % son objectif d’expédition de la série Mate60 au deuxième semestre en raison de ventes meilleures que prévu. Huawei, autrefois le plus grand fabricant mondial de smartphones, a vu son activité décimée après que les États-Unis ont commencé à restreindre les exportations de technologies vers l’entreprise en 2019.

Les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux ont qualifié Huawei de risque pour la sécurité, une accusation que l’entreprise nie. Depuis lors, Huawei n’a vendu que des lots limités de modèles 5G utilisant des puces stockées. — Liz Lee et Brenda Goh, (c) 2023 Reuters

