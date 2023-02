Huawei se tourne vers les brevets pour une bouée de sauvetage – y compris ceux aux États-Unis

Mais le grand nombre de brevets déposés a permis à Huawei de se classer au quatrième rang l’année dernière en termes de nombre de brevets délivrés aux États-Unis, a déclaré l’IFI. Samsung a été le premier, suivi de IBM et TSMC .

Huawei en a d’autres en route – et a déposé un nombre record de plus de 11 000 demandes de brevet aux États-Unis en 2022, selon IFI Claims Patent Services. Leur analyse a montré qu’un peu moins de la moitié sont généralement approuvées chaque année.

Mercedes Benz, Audi, BMW et au moins un constructeur automobile américain figuraient parmi les titulaires de licence, a déclaré le responsable mondial de la propriété intellectuelle de Huawei, Alan Fan. Il a dit qu’il n’était pas en mesure de dire quelle entreprise américaine.

En 2022, Huawei a annoncé avoir signé plus de 20 accords de licence nouveaux ou étendus pour ses brevets. La plupart étaient avec des constructeurs automobiles, pour la technologie sans fil 4G et LTE, a indiqué la société.

Au cours des deux dernières années, les brevets américains de Huawei ont le plus augmenté dans les domaines liés à la compression d’images, à la transmission d’informations numériques et aux réseaux de communication sans fil, selon l’IFI.

de Huawei les revenus ont chuté pour la première fois en 2021, et la division grand public qui comprend les smartphones a déclaré que les ventes ont chuté de près de 50 % à 243,4 milliards de yuans (36,08 milliards de dollars).

Pour Huawei, l’octroi de licences de ses brevets à d’autres sociétés a le potentiel de récupérer une partie de ces revenus.

Alex Liang, associé chez Anjie & Broad à Pékin, a souligné que le fait d’avoir cessé ses activités dans certains domaines d’activité permet à l’entreprise de réaliser des revenus de brevets qui existaient auparavant principalement sur papier.

“La situation de Huawei est similaire à celle de Nokia lorsque l’iPhone de première génération est sorti”, a déclaré Liang. “Nokia perdait rapidement des parts de marché au profit de Pomme et beaucoup de leurs brevets ne sont plus [had] pour obtenir une licence en échange d’autres licences afin de protéger leur activité de téléphonie.”