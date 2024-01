Huawei se prépare à se séparer d’Android sur les appareils grand public avec HarmonyOS Next • The Register

Huawei a détaillé la semaine dernière une version majeure de son HarmonyOS qui verra le géant chinois rompre avec l’écosystème Linux.

HarmonyOS a été lancé en 2019 – initialement en tant que système d’exploitation pour les appareils IoT, mais adapté plus tard pour fonctionner sur les smartphones et autres matériels. Huawei a suggéré que le système d’exploitation pourrait fonctionner sur ses appareils portables, ses tablettes, ses smartphones et ses téléviseurs intelligents, et offrir une expérience unifiée pour tous.

Cela ressemble beaucoup au genre de chose que Google peut proposer avec Android, avec lequel HarmonyOS était compatible.

Mais entre les difficultés géopolitiques des transferts de technologie transfrontaliers et le désir de construire la meilleure offre possible, Huawei a indiqué qu’il construirait d’ici 2023 une version d’HarmonyOS en rupture avec l’écosystème Android – même si cela signifiait des difficultés pour les développeurs et les utilisateurs. .

La semaine dernière, Huawei a lancé cette offre sans Android : HarmonyOS Next. Et il a affirmé avoir également créé le noyau pour l’alimenter, ce qui signifie que Huawei s’est séparé d’Android et de Linux. Les dirigeants ont affirmé que le noyau surpasse Linux sur certains paramètres, notamment l’efficacité de la mémoire.

Les consommateurs ont été taquinés avec un vidéo de bande-annonce qui a montré ce qui ressemble à une interface utilisateur qui a beaucoup emprunté à iOS et aux versions Android grand public de Samsung et Oppo.

Huawei a promis qu’HarmonyOS Next ferait ses débuts auprès des consommateurs au quatrième trimestre 2024 et qu’il aurait alors formé des millions de développeurs et sécurisé des milliers d’applications natives à exécuter sur le système d’exploitation. Une version destinée aux développeurs a été promise pour une sortie imminente.

Lors de sessions destinées aux développeurs, Huawei a détaillé les entrailles du système d’exploitation et la manière dont il sera livré avec toutes les applications et services de base que les consommateurs attendent – ​​des éléments tels que des cartes, la gestion des photos et une calculatrice – ainsi que les outils de développement qu’il a créés.

Huawei a également développé une version « ouverte » d’HarmonyOS Next – probablement dans l’espoir que des tiers pourraient envisager le système d’exploitation pour alimenter leurs propres appareils.

L’impulsion des développeurs et l’éventuelle adoption par les OEM d’HarmonyOS Next sont aussi importantes que le logiciel lui-même. Si Huawei parvient à développer un écosystème d’acteurs tiers, cela pourrait créer une alternative viable au duopole Android/iOS.

La nouvelle gamme de smartphones de Huawei a été saluée comme une alternative patriotique par les acheteurs chinois. Pourtant, même quelques centaines de millions d’appareils Huawei exécutant HarmonyOS Next ne constitueraient pas un défi majeur pour Apple et Google en dehors de la Chine.

L’adoption du système d’exploitation par d’autres fabricants de téléphones chinois ne ferait pas non plus nécessairement une différence. Rappelons que Microsoft a engagé des sociétés comme HTC, LG et Samsung pour créer des combinés Windows Phone, mais n’a pas réussi à percer le marché. Seul Samsung reste une force sur le marché des téléphones portables – et tout est sur Android.

Huawei a un énorme avantage : le gouvernement chinois est de son côté et a déjà fait savoir qu’il préférerait que les fonctionnaires n’utilisent pas iOS à des fins officielles. Si les gouvernements chinois signalaient leur préférence pour HarmonyOS, la plateforme pourrait devenir de facto un standard derrière le Grand Pare-feu. ®