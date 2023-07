Huawei se prépare à fabriquer à nouveau des téléphones 5G

Huawei est sur le point de reprendre la production de smartphones 5G avant la fin de cette année, ont déclaré lundi des sociétés de recherche à CNET, indiquant la fin d’une interruption de plusieurs années due aux sanctions américaines qui l’ont coupé de la technologie américaine vitale.

Le fabricant de téléphones chinois devrait utiliser des processeurs 5G fabriqués localement dans ses prochains téléphones, selon deux sociétés de recherche qui ont requis l’anonymat, au lieu de chipsets produits à l’étranger. Les chercheurs de ces entreprises ont déclaré que les téléphones fonctionneraient sur des processeurs conçus par la filiale de conception de puces de Huawei, HiSilicon, et éventuellement fabriqués par la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Co., le plus grand fabricant sous contrat de semi-conducteurs du pays.

Huawei a refusé de commenter ce qu’il a appelé des « rumeurs de l’industrie ». Le SMIC n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNET. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Reuter.

Huawei est également sur le point de lancer de nouveaux téléphones 5G dès la fin de cette année, a déclaré une société de recherche. Malgré le réajout potentiel de la 5G, les téléphones Huawei resteront probablement difficiles à vendre aux acheteurs en dehors de leur Chine natale, car ces appareils manqueront de logiciels et de services cruciaux, notamment le Google Play Store et Gmail. Il est peu probable que Huawei lance ses nouveaux téléphones 5G aux États-Unis.

Les États-Unis prétendent depuis longtemps que Huawei entretient des relations étroites avec le gouvernement chinois, ce qui fait craindre que l’équipement de l’entreprise puisse être utilisé pour espionner d’autres pays et entreprises. Huawei l’a démenti à plusieurs reprises.

Le Mate X3 de Huawei est un produit phare haut de gamme de 2023 doté d’un écran pliable. Cependant, il fonctionne sur un chipset 4G désormais obsolète. Huawei

Huawei figurait autrefois parmi les meilleures entreprises de smartphones au monde, rivalisant avec Apple et Samsung. Cependant, les ventes de téléphones ont chuté de façon spectaculaire depuis que l’administration Trump a imposé une série de sanctions au géant chinois des télécommunications à partir de 2019, dans le but de réduire sa domination. En 2020, Washington a coupé l’approvisionnement mondial en puces de Huawei dans le cadre d’une série de sanctions élargies qui ont effectivement interdit aux entreprises mondiales qui utilisent la technologie ou l’équipement américain de faire affaire avec Huawei.

Depuis lors, Huawei a été relégué à produire principalement des téléphones 4G ou à compter sur un approvisionnement limité de puces 5G stockées. Le dernier chipset 5G développé par Huawei en interne était le Kirin 9000 5G, qui alimentait le Mate 40 Pro de 2020.

Avant l’interdiction, Huawei s’appuyait sur TSMC de Taiwan, le plus grand fabricant sous contrat de puces à semi-conducteurs au monde, pour produire des chipsets 5G conçus en interne dans l’unité HiSilicon de Huawei.