Huawei a déclaré dimanche dans un communiqué de presse qu’il espérait que l’accent mis sur le cloud « augmentera à terme la part de notre activité de logiciels et de services dans notre mix de revenus total ».

Et dimanche, Huawei a lancé de nouveaux produits de cloud computing alors qu’il cherche à défier le leader du marché chinois, Alibaba.

La semaine dernière, Arcfox, une marque du constructeur automobile BAIC Group, a lancé une voiture dotée de la technologie automobile de Huawei. Il comprenait un cockpit équipé d’HarmonyOS, le système d’exploitation Huawei lancé en 2019, ainsi que des capacités de conduite autonome. Huawei ne fabriquera pas de voitures et se concentrera plutôt sur la technologie qui les alimente.

GUANGZHOU, Chine – Huawei redouble d’efforts dans des domaines logiciels tels que le cloud computing et les voitures intelligentes alors que les sanctions américaines nuisent à son activité matérielle.

Le pivot vers le logiciel intervient après que les sanctions américaines contre Huawei ont fait chuter les ventes de smartphones. Le géant chinois a été mis sur une liste noire connue sous le nom de Liste des entités en 2019, ce qui a restreint son accès à certaines technologies américaines. Et l’année dernière, Washington a décidé de couper à Huawei ses principaux approvisionnements en semi-conducteurs.

«Huawei multiplie par deux son évolution vers une société de logiciels / cloud et de services», a déclaré Neil Shah, directeur de recherche chez Counterpoint Research.

À la suite des sanctions de Washington, Shah a déclaré que la société chinoise était « incapable de se procurer des composants semi-conducteurs critiques et des technologies connexes » aux États-Unis.

«Avec cet effort, Huawei devient comme Google», a-t-il déclaré.

Google fabrique le système d’exploitation mobile Android utilisé par la majorité des smartphones du monde. Le géant de la technologie travaille également sur des logiciels embarqués et possède une activité de cloud computing en forte croissance.

Huawei a également vanté son HarmonyOS comme étant capable de fonctionner sur différents appareils, des smartphones aux téléviseurs et aux voitures.

« Le secteur des smartphones est confronté à des défis, ils ont une autre plate-forme mobile qui leur permet d’utiliser HarmonyOS. La voiture pourrait être une grande plate-forme mobile pour appliquer et utiliser HarmonyOS », a déclaré Will Wong, directeur de recherche chez IDC.

Dans sa quête de domaines tels que les véhicules et le cloud, Huawei cherchera à défier certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises. Alibaba est le leader du marché chinois du cloud computing. Et dans l’espace des véhicules, un grand nombre d’entreprises se disputent une part du gâteau, des acteurs établis comme Baidu aux nouveaux entrants tels que Xiaomi.