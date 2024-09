Huawei s’attaque à Apple en Chine avec un téléphone pliable à 2 800 $

Un smartphone de Huawei à 2 800 dollars doté d’un écran pliable de 10 pouces a dépassé les 5 millions de précommandes au cours de sa semaine de lancement, alors que le géant chinois de la technologie affronte Apple sur son marché national avec des appareils de plus en plus sophistiqués.

Le groupe basé à Shenzhen a présenté mardi le Mate XT lors d’un événement organisé quelques heures après que son rival américain a dévoilé l’iPhone 16. Le téléphone de Huawei est le premier smartphone disponible dans le commerce avec un écran qui se déplie en trois segments.

Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, a déclaré que l’entreprise avait « lutté pendant cinq ans » pour mettre en production le modèle à trois volets. « Nous avons surmonté les contraintes technologiques de l’écran et de la charnière, résolu les problèmes de fiabilité et fait de la science-fiction une réalité », a-t-il déclaré.

Apple a mis en avant les capacités d’intelligence artificielle du nouvel iPhone, mais son service Apple Intelligence n’est pas disponible en Chine continentale, ce qui réduit son attrait auprès des consommateurs. Les revenus de l’iPhone ont chuté de 10 % sur un an au cours des trois premiers mois de 2024, la pression concurrentielle en Chine étant considérée comme en grande partie responsable.

Les téléphones des deux sociétés devraient arriver dans les magasins le 20 septembre, mais alors que l’iPhone 16 de base sera vendu au prix de 5 999 RMB (843 $), le Mate XT coûtera près de 2 000 $ de plus dans une configuration de base à 19 999 RMB.

Le site Internet de Huawei a néanmoins fait état mercredi de 5 millions de réservations pour des modèles dont la version haut de gamme à 23 999 RMB. Cela équivaudrait à plus de 13 milliards de dollars de ventes, si l’on excepte le fait que les clients pourraient annuler et que les analystes doutent de la capacité de Huawei à produire autant de téléphones.

Le Mate XT est la dernière offre haut de gamme du groupe, qui se remet des sanctions américaines imposées en 2019, qui l’ont privé des semi-conducteurs les plus avancés importés. Le groupe a été contraint de suspendre temporairement la production de ses téléphones 5G et de se séparer de sa marque de smartphones Honor.

L’année dernière, Huawei a surpris l’industrie avec la sortie de son smartphone phare Mate 60 doté d’une puce sophistiquée développée en interne, le Kirin 9000S, une avancée qui a aidé l’entreprise à réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères.

Huawei n’a pas précisé quel chipset alimentait son nouveau téléphone, mais l’analyste de smartphones Lori Chang d’Isaiah Research a déclaré que « nos canaux indiquent que le trifold de Huawei pourrait utiliser le processeur Kirin 9010 5G », un successeur du 9000S.

Selon les analystes, Huawei est toujours confronté à des problèmes de production car son partenaire, Semiconductor Manufacturing International Corporation, est moins efficace dans la fabrication de puces en raison de sa dépendance à des équipements obsolètes en raison des restrictions américaines sur les exportations de puces. Les clients se plaignent des longs délais d’attente et des faibles stocks dans les magasins.

Pour ajouter aux défis de production, Huawei doit produire en masse l’écran tripliable, ce qui, selon Yu, est « très difficile ».

Martin Yang, directeur exécutif de la société de courtage Oppenheimer & Co, estime que « seule une fraction des plus de 4 millions de réservations aboutira à une expédition réelle ».

« Ce n’est pas un smartphone grand public en raison de son prix et de son poids… et je m’attends à ce que l’offre de smartphones à trois volets soit très limitée en raison des difficultés de fabrication », a-t-il déclaré. Avec 298 grammes, le Mate XT est plus d’un tiers plus lourd que l’iPhone 15 Pro Max.

Andy Tsay, professeur de systèmes d’information et d’analyse à la Leavey School of Business de l’Université de Santa Clara, a déclaré que le Mate XT n’était « pas vraiment un concurrent direct » de l’iPhone 16 d’Apple, notant que sa grande taille une fois déplié le rendait difficile à utiliser d’une seule main.

Il a déclaré qu’il était trop tôt pour juger si le téléphone était un succès à partir du volume des précommandes, notant que le taux de retour du produit et la valeur de revente étaient un véritable test de « durabilité ». Mais il a ajouté : « On ne peut nier que ce téléphone contribue à l’élan de Huawei et positionne l’entreprise comme un innovateur courageux et arrogant. »

Huawei a également expérimenté de nouvelles fonctionnalités sur sa gamme de smartphones pour séduire les consommateurs chinois, notamment une fonction appareil photo qui permet aux utilisateurs de déterminer s’ils ont appliqué uniformément leur crème solaire.

L’entreprise a revitalisé son activité de smartphones grâce à la sortie de ses téléphones pliables, volant des parts de marché au pionnier Samsung.

Selon Counterpoint Research, le marché mondial des smartphones pliables a augmenté de 49 % au premier trimestre, grâce à une augmentation des expéditions de Huawei et d’autres marques chinoises.

Au cours de cette période, Huawei a remplacé Samsung comme premier fournisseur mondial pour la première fois, menant la course avec son téléphone Mate X5.

Les experts ont déclaré que Huawei avait exploité le soi-disant guochaoou « tendance nationale », mouvement dans lequel les entreprises intègrent une image de marque nationaliste pour célébrer la culture chinoise.

« Si une marque chinoise peut devenir un moyen de remonter le moral et d’exprimer la fierté de sa nation, de sa culture et de ses sensibilités esthétiques distinctes, Huawei a bien raison de s’y intéresser », a déclaré Tsay.