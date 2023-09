Huawei reste silencieux sur le téléphone secret 5G Mate 60 Pro lors du lancement du produit

L’absence du téléphone a déçu de nombreux internautes, malgré les indications données au début de l’événement par son hôte Richard Yu selon lesquelles la société ne divulguerait pas plus de détails. Yu est directeur exécutif et PDG du groupe d’entreprises grand public de Huawei et dirige les opérations liées à l’automobile.

Au lieu de cela, la société a présenté deux nouvelles voitures électriques – sa première berline et un SUV haut de gamme – et a lancé de nouveaux écouteurs sans fil, entre autres produits. Huawei s’associe à un constructeur automobile pour vendre des voitures sous la marque Aito.

Pourtant, de nombreux téléspectateurs, notamment sur la plateforme vidéo Bilibili, ont laissé des commentaires demandant des détails sur le téléphone.

Le lancement du produit Huawei avait commencé par une interprétation orchestrale et chorale d’une chanson intitulée « My Dream » en chinois, et comprenait un bref discours de la célébrité hongkongaise Andy Lau autour du lancement par Huawei d’un modèle de montre de luxe.

La société a publié lundi une nouvelle version de sa montre intelligente, une nouvelle tablette qui, selon elle, est plus légère et plus fine que l’iPad et un stylet qui se connecte à la tablette à l’aide de la technologie NearLink de type Bluetooth de Huawei.

Le silence de Huawei sur son nouveau téléphone intervient alors Pomme L’iPhone 15 d’Apple a commencé ses livraisons en Chine vendredi.