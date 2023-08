Huawei reprend la première place du marché chinois des smartphones pliables au premier semestre 2023

Une nouvelle étude de marché en Chine montre que Huawei vend actuellement les smartphones les plus pliables du pays, avec plus de 50 % de part de marché au premier semestre de cette année. Et c’est même sans connectivité 5G en raison des sanctions imposées à Huawei. Il y a des rumeurs selon lesquelles la société prévoit une version compatible 5G de son dernier Huawei Mate X3, mais celles-ci ne sont pas confirmées et ne se reflètent certainement pas dans les chiffres.

Quoi qu’il en soit, s’assurer la première place dans ce segment de marché en Chine est assez impressionnant car il y a plus de rivaux à traiter. Alors que les marchés occidentaux ont un choix limité de pliables en dehors de Samsung, le marché chinois a une tonne d’options de vivo, Honor, Oppo, Xiaomi.

Après Huawei, Oppo prend la deuxième place, suivi de près par Samsung, tandis que vivo, Honor, Xiaomi et Motorola complètent le classement dans cet ordre.

Le rapport montre également une solide croissance de 72 % d’une année sur l’autre du segment pliable dans le pays, une tendance qui se maintiendra probablement pendant un certain temps à mesure que la technologie pliable s’améliorera.