Huawei publie une version préliminaire d’HarmonyOS Next mis à jour alors qu’il accélère son abandon d’Android

HarmonyOS Next, présenté comme une mise à niveau majeure de la plate-forme mobile de Huawei, ne prendra plus en charge les applications basées sur Android.

La version préliminaire pour développeurs d’HarmonyOS Next a été mise à la disposition des codeurs jeudi, et le système d’exploitation sera lancé pour une utilisation commerciale au quatrième trimestre de cette année, a déclaré Huawei lors de sa conférence des développeurs.

Plus de 200 partenaires industriels ont lancé le développement d’applications HarmonyOS natives, et la société vise à recruter 5 000 partenaires d’ici fin 2024, a déclaré Zhu Yonggang, président de Huawei Consumer Business Cloud Services, lors de l’événement de jeudi.

Meituan, le géant des services de livraison, a déjà terminé la première version de son application HarmonyOS avec le premier groupe de partenaires de développement, tandis que d’autres sociétés Internet, telles que la plateforme de médias sociaux lifestyle Xiaohongshu et le service de cartographie en ligne Amap, ont également progressé.

Amap est soutenu par Alibaba Group Holding, propriétaire de la poste.

Pour encourager le développement d’un écosystème plus robuste pour HarmonyOS, Huawei travaillera également avec plus de 280 entreprises et plus de 300 établissements d’enseignement pour former des développeurs pour le système d’exploitation, selon un communiqué de l’entreprise.

Huawei investira également 7 milliards de yuans (983 millions de dollars) pour soutenir l’innovation dans des domaines allant des applications natives HarmonyOS au kit de développement logiciel (SDK), un ensemble d’outils utilisé pour aider les développeurs à créer des applications pour une plate-forme particulière, selon des articles publiés sur le Weibo officiel d’HarmonyOS. compte.

L’adoption d’HarmonyOS s’est développée. Depuis son lancement en août 2019, HarmonyOS fonctionne actuellement sur plus de 800 millions d’appareils, selon Richard Yu Chengdong, PDG du groupe grand public de Huawei, s’exprimant lors de l’événement de jeudi.

HarmonyOS a été lancé comme alternative à Android trois mois après que le gouvernement américain a ajouté Huawei à sa liste d’entités. En vertu de cette liste noire commerciale, l’entreprise n’a pas le droit d’acheter des logiciels, des puces et d’autres technologies d’origine américaine auprès de fournisseurs sans l’approbation de Washington.

Poussé par le retour de Huawei sur le segment des smartphones 5G avec son modèle P60 Pro, HarmonyOS devrait dépasser l’iOS d’Apple en tant que deuxième système d’exploitation en Chine cette année, selon un rapport de TechInsights publié plus tôt ce mois-ci.

