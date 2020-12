Huawei a publié la première version de son système d’exploitation interne, HarmonyOS, qui prend en charge les smartphones (la première version a fait ses débuts sur un téléviseur intelligent). Le logiciel est actuellement en version bêta et les utilisateurs et les développeurs sont invités à l’essayer.

Les téléphones pris en charge actuellement sont: Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 (et la version 5G) et Mate 30 Pro (et sa version 5G). Une tablette peut également installer le nouveau système d’exploitation, le Huawei MatePad Pro (modèles Wi-Fi et LTE, plus celui 5G).

De nombreux autres appareils EMUI 11 devraient être pris en charge à l’avenir, mais la première version bêta est limitée aux appareils répertoriés ci-dessus.

HarmonyOS 2.0 Beta peut être livré à ces appareils Over The Air, si vous pouvez vous inscrire sur cette page (note: il est en chinois). Si elle est approuvée, vous recevrez un e-mail de confirmation et la mise à jour sera envoyée sur votre téléphone ou votre tablette quelques jours plus tard. Vous trouverez également des instructions d’installation sur cette page.

Ne vous attendez pas à ce que l’interface utilisateur soit si différente – Harmony et EMUI partagent beaucoup de code. Vraiment, c’est ce qui est sous le capot qui est différent. En fait, Harmony peut très bien exécuter des applications Android. Si vous êtes curieux de voir le système d’exploitation fonctionner sur du matériel réel, le voici installé sur un Huawei P40:

Cependant, Huawei ne compte pas uniquement sur les applications Android. Il a annoncé un concours de développeurs avec des prix totalisant 1,5 million de CNY (230 000 $) pour de nouvelles applications pour Harmony. La société a publié un IDE plus un émulateur pour les développeurs afin de faciliter les tests.

De plus, HarmonyOS inclut de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Une idée de conception de base pour le système d’exploitation est d’alimenter ce que Huawei appelle «Internet de tout», ce qui signifie que l’interface utilisateur doit s’adapter à de nombreux écrans différents (téléphone, tablette, voiture, etc.). À cette fin, les développeurs peuvent utiliser plus de 50 contrôles d’interface utilisateur distribuée hautement adaptables. Voici une démo rapide:

Après avoir essayé le nouveau logiciel, vous pouvez revenir à EMUI 11, voici comment (page en chinois). Assurez-vous simplement de sauvegarder vos données avant de faire quoi que ce soit, car le processus de restauration effacera l’appareil.

