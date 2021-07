Huawei proposera des mises à niveau de stockage pour les appareils plus anciens

Huawei a organisé un événement hier, et alors que la série P50 était la vedette du spectacle, la société a révélé qu’un programme de mise à niveau pour les appareils plus anciens était également en cours de lancement. Les utilisateurs de téléphones Mate, P, nova et Enjoy pourront mettre à niveau leur stockage interne pour une somme modique de 369 CNY (environ 57 $) pour avoir de la place pour le système d’exploitation Harmony sans perdre de précieux fichiers.

Les premiers en ligne sont les séries Mate 9, Mate 10, Mate 20, Mate 30, P10, P20 et P30, à l’exception des versions Lite, qui ne sont pas éligibles. Les téléphones recevront un stockage accru, ce qui signifie que les téléphones avec 64 Go recevront une mise à niveau de 128 Go, ceux de 128 Go passeront à 256 Go et les appareils avec 256 Go recevront 512 Go de stockage.

Les téléphones Huawei, du nova 2, annoncé en décembre 2017, au nova 7 SE 5G Youth moderne, pourront bénéficier de la mise à niveau plus tard cette année. Des sources chinoises affirment que la plupart des produits phares Honor des dernières années seront également qualifiés pour la mise à niveau, mais Huawei n’a encore rien dit d’officiel à ce sujet.



Liste complète des appareils éligibles

La mise à niveau du stockage semble être une tâche compliquée, mais c’est aussi un excellent moyen de prolonger la durée de vie des smartphones des gens et les félicitations de Huawei pour offrir cette option. Le programme n’est actuellement disponible qu’en Chine, mais il pourrait s’étendre aux marchés étrangers s’il s’avère efficace.

