Huawei présente Watch GT Cyber ​​avec des coques remplaçables, MateStation X avec Intel 12e génération

Huawei a dévoilé aujourd’hui son dernier Pocket S pliable. Parallèlement, les Chinois ont également dévoilé un nouveau portable – Watch GT Cyber ​​avec coque et bracelets remplaçables, et une nouvelle version de la MateStation X avec un chipset Intel de 12e génération.

Montre Huawei GT Cyber

La smartwatch ne ressemble à aucun autre portable que nous ayons vu. Le corps circulaire a un cadran sur le côté droit, et il peut être détaché de sa coque et de ses bretelles, permettant une personnalisation sans précédent.

Il repose principalement sur des aimants pour rester en place, mais il existe également des pièces mécaniques qui se verrouillent ensemble.

Il existe trois versions de coque – Urban, Sports et Fashion. Tous ont un AMOLED circulaire de 1,32 pouces avec une résolution de 466 x 466 et 352 PPI. Les premier et troisième modèles ont un corps en céramique nanocristalline et de l’acier fin 316L, tandis que le modèle sportif est fait de matériaux en fibres composites.

Le poids est respectivement de 77 grammes, 59 grammes et 58 grammes, et cela inclut à la fois la montre et son bracelet.





La Huawei Watch GT Cyber ​​est une affaire familière à l’intérieur – une interface utilisateur bien connue basée sur HarmonyOS, plus de 100 modes sportifs, la dernière et la meilleure technologie Huawei pour le suivi du sommeil, le suivi SpO2 et les mesures de la fréquence cardiaque. Il possède son propre GPS, prend en charge NFC et se connecte à un smartphone via Bluetooth.

Huawei a équipé la montre d’une bobine pour la recharge sans fil sur n’importe quel chargeur Qi. Il prétend qu’il peut durer 4 jours d’utilisation intensive, tandis que les utilisateurs plus modérés passeront environ 7 jours sur une seule charge.











Huawei Watch GT Cyber ​​Sports, Mode et Urbain

La variante Sports est disponible en coques noires ou blanches et coûte 1 288 CNY. Opter pour la mode (en bleu ou blanc) ou l’urbain (en jaune matin ou noir obsidienne) vous coûtera 1 488 CNY. La vente est déjà en ligne sur le site Web de Huawei Chine, ainsi que sur les principaux détaillants en ligne tels que Vmall et JD.

Huawei Mate Station X 2023

Le PC tout-en-un de Huawei a été introduit pour la première fois au début de 2022, suivi d’une sortie mondiale au MWC 2022 à Barcelone fin février. Sa version d’origine était propulsée par un processeur AMD Ryzen 5 5600H, mais il reçoit désormais une nouvelle puce.

La nouvelle MateStation X reçoit le processeur Intel Core i9-12900H, qui est plus récent, plus rapide et avec plus de cœurs qui apportent une meilleure efficacité.

L’écran est un écran LCD tactile IPS avec une diagonale de 28,2 pouces et une résolution de 3840 x 2560 pixels. Nous avons déjà examiné le produit et établi que l’affichage est incroyable en termes de luminosité et de précision des couleurs.

La nouvelle MateStation X de Huawei conserve les 16 Go de RAM, ainsi que le Huawei PC Manager qui lui permettent de se connecter de manière transparente aux smartphones HarmonyOS et EMUI.

Malheureusement, le changement de processeur s’accompagne également d’un prix plus élevé – 11 999 CNY (1 650 $/1 665 €), contre 9 999 CNY pour le modèle précédent en parlant des versions de stockage de 512 Go. Le 1 To coûte 12 999 CNY (1 785 $/1 805 €).

Les ventes ont déjà commencé chez les principaux détaillants en ligne en Chine, ainsi que dans le propre Vmall de Huawei.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois)