Huawei présente sa propre île dynamique avec la série Mate 60

Huawei se prépare à ramener le trou de perforation en forme de pilule, selon les fuites. La fonctionnalité a été vue pour la dernière fois dans les gammes Mate 40 et P40 en 2020, et maintenant la société se prépare à séparer à nouveau les caméras doubles et les capteurs 3D ToF de la lunette avec la série Mate 60 cet automne.

Ce sera également la première fois que Huawei lancera cette conception à double caméra selfie positionnée au centre, lancée par Apple dans la série iPhone 14 Pro.

Deux caméras, dont l’une est un capteur ToF, ne sont pas une nouveauté pour les produits phares de Huawei. Il existe depuis 2019 et le lancement du Mate 30, et a même fait son chemin vers la série P pendant une brève période. La différence est maintenant le placement – il était soit sur le côté, soit derrière une encoche à part entière sur les téléphones Mate précédents.

Lorsque Apple a présenté ses derniers iPhones, il a également introduit une fonctionnalité logicielle appelée Dynamic Island, tirant le meilleur parti de la découpe que peu trouvaient esthétiquement agréable. Nous nous attendons à ce que Huawei fasse quelque chose de similaire – concevoir des notifications et des applications autour de l’optimisation et de l’utilisation de ce petit mais apparemment important pour les clients.

