Huawei présente les offres Prime Day pour Amazon UK

Le Prime Day d’Amazon aura lieu la semaine prochaine (12-13 juillet), mais voici un aperçu des offres que vous pouvez attendre de Huawei – la société réduira les prix de ses produits sur Amazon UK jusqu’à 54 %.

Le Huawei MatePad T 10s (4/64 Go) sera 125 £, 30 % de rabais sur son prix régulier. Il s’agit d’une tablette 10″ abordable avec un écran LCD IPS (1 920 x 1 200 pixels) et un Kirin 710A, pas le chipset le plus rapide du marché, mais comparable à la puce du Kindle Fire HD 10. Remarque : cette tablette utilise Huawei AppGallery au lieu de la boutique Google Play.













Huawei MatePad T 10s

Il y aura également une variété de wearables proposés, à commencer par le premium Montre Huawei GT 3 Pro. Cette montre a un corps en titane et un verre saphir et sera jusqu’à 240 £ (réduction de 20). Consultez notre avis pour plus de détails sur la montre Pro.













Montre Huawei GT 3 Pro

Ensuite, il y a la Huawei Watch GT 3, moins sophistiquée (mais aussi moins chère). Le modèle 46 mm sera 150 £ en Noir (35 % de réduction, bracelet en silicone) et 170 £ pour la version avec bracelet en cuir marron (-32%). Le modèle 42 mm tombera également à 150 £ (les trois montres sont à environ un tiers).













Montre Huawei GT 3

Vous pouvez avoir un suivi de la santé et de l’exercice pour moins cher. La Huawei Watch Fit 2 a un écran 1,64″ 16:10 et sera disponible en noir et rose pour 100 £ (23 % de réduction). Le Huawei Band 7 est encore plus bas, il ne restera plus qu’à 40 £ en noir, vert, rose et rouge (21 % de réduction). Nous travaillons sur des critiques pour ces deux éléments.













Huawei Watch Fit 2 et Huawei Band 7

Les Huawei FreeBuds Pro ont maintenant quelques années, mais sont toujours capables de TWS avec suppression active du bruit (consultez notre avis). La version Silver Frost sera réduite à seulement 78 £ – c’est 54% de réduction et la plus grande réduction à ce jour.













Huawei FreeBuds Pro

Il y a aussi le haut-parleur Huawei Sound Joy pour 70 £ (46 % de réduction), disponible en noir et vert. Ce haut-parleur a été co-développé avec la société audio française Devialet, qui travaille prétendument avec Huawei sur le FreeBuds Pro 2.













Joie sonore Huawei

Si vous êtes plutôt sur le marché pour un ordinateur portable Windows 11, le Huawei MateBook D 15 avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération sera à 46 % de réduction – jusqu’à 400 £. C’est avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.













Huawei Matebook D 15

Alternativement, le Huawei MateBook D 14 est plus portable et moins cher à démarrer – 350 £, 34 % de rabais sur son prix régulier. Il s’agit de la version avec un processeur Intel Core i3 (11e génération), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.













Huawei Matebook D 14

Si vous avez déjà un ordinateur puissant, pourquoi ne pas vous procurer un nouveau moniteur de jeu. Le moniteur MateView GT 27″ (1440p, 16:9, 165Hz) sera réduit à 200 £, 42 % de réduction. Vous pouvez aller plus grand avec le MateView GT 34″ (3 440 x 1 440 pixels, 21,5: 9, 165 Hz) sera 350 £22% de réduction.













Moniteurs de jeu Huawei MateView GT 27″ et GT 34″

Encore une fois, ces remises seront disponibles pendant Amazon Prime Day, mais vous pouvez commencer à rechercher les gadgets maintenant pour déterminer celui qui vous convient le mieux.