Huawei présente les Matebook D 14 et D 15 avec les processeurs Ryzen 5000

Huawei a de nouveau mis à niveau ses ordinateurs portables Matebook D 14 et Matebook D 15 – ils ont reçu les dernières plates-formes AMD Ryzen 5 et Ryzen 7. Mis à part les nouvelles puces, tout le reste reste le même à l’intérieur et à l’extérieur, y compris la taille de l’écran, la capacité de la batterie et le facteur de forme.





Huawei Matebook D 14 AMD 2021 • Huawei Matebook D 15 AMD 2021

Les modèles D 14 et D 15 utilisent soit le Ryzen 5 5500U de milieu de gamme, soit le SoC Ryzen 7 5700U plus performant, dans les deux cas avec le GPU Radeon Vega intégré. Le Ryzen 5 dispose de six cœurs de processeur avec une fréquence d’horloge maximale de 4,0 GHz, tandis que le Ryzen 7 a huit cœurs et va jusqu’à 4,4 GHz.

Huawei livre les deux ordinateurs portables avec la même batterie 56Wh et le même chargeur rapide 65W, malgré les différentes tailles – le D 14 est livré avec un écran de 14 pouces, le D 15 a un écran LCD IPS de 15,6 pouces. Les ports comprennent un USB-C pour le chargement, un micro HDMI, une prise audio 3,5 mm et deux USB-A (l’un est 2.0, l’autre est 3.2).

La caméra frontale est à nouveau cachée dans un bouton dédié sur le clavier qui apparaît à la demande. La RAM est fixée à 16 Go de RAM et la capacité du SSD est de 512 Go.

Des prix Huawei Matebook D 14 AMD 2021 Huawei Matebook D 15 AMD 2021 AMD Ryzen 5 5500U 4 599 CNY / 720 $ 4 699 CNY / 735 $ AMD Ryzen 5 5700U 5 099 CNY / 800 USD 5199 CNY / 815 $

Il existe deux options de couleur – Silver ou Deep Space Grey, et le lancement sur le marché est prévu pour le 1er juin.

