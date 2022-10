Huawei poursuit Amazon pour des brevets d’encre électronique

Huawei a publié un avis du tribunal concernant la violation de ses droits de brevet. La réclamation concerne Amazon et le fabricant d’écrans à encre électronique Compal Electronics, ainsi que plusieurs de leurs filiales.

La réclamation concernera probablement les brevets concernant le Kindle, un produit révélé par Amazon qui sera retiré de Chine d’ici la fin du premier semestre 2023.

Les brevets contrefaisants n’ont pas été détaillés car les documents officiels n’ont pas encore été publiés par le tribunal populaire de Suzhou, province du Jiangsu. Le procès débutera par des audiences le 8 décembre.

Selon certaines informations, Huawei a vendu plus de 110 000 unités de sa tablette à encre électronique MatePad Paper, livrée avec Harmony OS 2.0. Au cours des deux premiers mois seulement après le lancement fin février, la tablette unique de Huawei a réussi à dépasser les ventes de Kindle en Chine, selon la source.

Huawei est l’un des leaders mondiaux en matière de brevets délivrés. Il possède plus de 110 000 brevets valides et est le leader du CNIPA et de l’EUIPO – les régulateurs de la propriété intellectuelle en Chine et dans l’UE, respectivement. Il est également cinquième pour les brevets délivrés aux États-Unis – un pays où il n’est pas autorisé à faire des affaires.

La source (en chinois)