Huawei pourrait recourir à des puces Qualcomm pour sa série P50, en raison de la pénurie de SoC Kirin

Selon un nouveau rapport, Huawei va faire du mix and match en ce qui concerne les chipsets et sa série de smartphones P50. La rumeur semble être parfaitement conforme à un rapport similaire en juin également. En raison de l’interdiction commerciale des États-Unis, la société dispose d’un stock limité de SoC Kirin 9000 et ils ne seront tout simplement pas suffisants pour toutes les unités P50. Les puces Qualcomm sont donc la substitution évidente ici.

Étant donné que le gouvernement américain doit explicitement autoriser chaque entreprise américaine à faire des affaires avec Huawei, certains obstacles se posent. Par exemple, Huawei ne peut pas produire plus de ses chipsets Kirin 9000 et le montant qu’il a en stock ne le réduira tout simplement pas pour une version complète de la gamme P50.

Cependant, l’utilisation de puces Qualcomm a ses propres compromis et c’est le manque de prise en charge de la 5G. L’interdiction commerciale actuelle empêche Huawei d’utiliser la technologie 5G. La source s’attend donc à ce que le P50 vanille utilise une version 4G du Snapdragon 888. Il est censé être lancé entre début et mi-août.

Le modèle Pro, quant à lui, commencera avec des unités équipées de Kirin 9000, encore une fois en août. Mais d’ici décembre, les experts pensent que l’offre de Kirin SoC sera épuisée et que la société sera obligée d’utiliser des puces Snapdragon.

Il n’y avait aucun mot sur le P50 Pro + sur ce rapport, nous ne pouvons donc que deviner sa foi.

La source (en chinois)