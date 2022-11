Huawei Pocket S est un clapet plus abordable avec le chipset Snapdragon 778G

Huawei a organisé un événement aujourd’hui en Chine, où son dernier pliable a été dévoilé. Découvrez le Huawei Pocket S – un pliable moins cher qui hérite de l’empreinte du P50 Pocket mais est livré avec des caméras et un chipset déclassés.

L’écran intérieur est un OLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 2790 x 1188 pixels. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un PWM de 1440 Hz, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Le chipset est un Snapdragon 778G, limité à la connectivité LTE.

















Huawei Pocket S (source photo : Weibo)

La caméra selfie est nichée dans un trou perforé et possède le même capteur de 10,7 MP que le P50 Pocket. L’écran circulaire sur le couvercle, juste sous les caméras, est un OLED de 1,04″ avec une résolution de 340 x 340.

La couverture accueille un tireur de 40 MP avec un capteur RYYB et un objectif f/1.8, assisté d’une caméra ultra grand angle de 13 MP. Le capteur 32MP du P50 Pocket est remplacé par un capteur pour AF laser.

L’interface utilisateur est Harmony OS 3.0, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que le téléphone sera initialement vendu en Chine. Il est livré avec de nombreuses applications préinstallées pour le public local et propose des personnalisations pour les capacités AOD de l’écran de couverture.













Huawei Pocket S (Source : Weibo)

Le Huawei Pocket S a une feuille de graphite pliable ultra-mince pour améliorer les capacités de refroidissement. Il y a une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 40 W. La société a promis que le mécanisme d’aile de la charnière a été ouvert et fermé 400 000 fois lors de tests pour garantir sa durabilité.

Huawei propose le Pocket S en cinq couleurs, toutes unies, contrairement au P50 Pocket avec ses dégradés et ses motifs fantaisistes. Les utilisateurs peuvent acheter le pliable en vert menthe, jaune or, rose rose, bleu cristal de glace et noir.

Les prix sont de 5 988 CNY (820 $/830 €) pour la variante de stockage de 128 Go et de 6 488 CNY (890 $/900 €) pour la version 256 Go. Ces deux-là seront en vente le 10 novembre, tandis qu’une troisième version avec 512 Go de stockage arrivera en décembre pour 7 488 CNY (1 028 $/1 040 €).

La source (en chinois)